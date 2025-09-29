رونمایی داشبورد مدیریتی پرداخت خسارت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

به گزارش ایلنا ، داشبورد مدیریتی پرداخت خسارت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در راستای نظارت بهتر بر فرآیندهای پرداخت خسارت و افزایش شفافیت در مدیریت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان طراحی شده است و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، امکان رصد و پایش لحظه‌ای فرآیندهای پرداخت خسارت را برای مدیران و کارشناسان صندوق از طریق تحلیل داده‌های سامانه ارائه خدمات بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان، فراهم می‌کند.

شمس اله سلامی، رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، تمرکز اصلی این نسخه از داشبورد را بر شناسایی و کاهش خسارت‌های معوق، کشف گلوگاه‌ها و افزایش سرعت پرداخت خسارت دانست و گفت: نمودارهای تحلیلی و امکان مقایسه روند ثبت حادثه، ارزیابی و پرداخت خسارت در بازه‌های زمانی مختلف از قابلیت‌های این داشبورد است.

رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از فناوری در ارتقای عملکرد صندوق، گفت: پرداخت دقیق و به موقع خسارت، مهم‌ترین ماموریت صندوق بوده و پیاده‌سازی داشبورد مدیریتی جدید گامی موثر در جهت افزایش رضایت بیمه‌گذاران است که به کمک آن می‌توانیم با رصد دقیق‌تر اقدامات، به سمت بهینه‌سازی فرایندها و چابکی هر چه بیشتر صندوق حرکت کنیم.

