عضو انجمن سازه‌های فولادی گفت: به دلیل رکود در صنعت ساختمان، ناترازی‌ انرژی، نبود نقدینگی با کمتر از ۵٠ تا ۴٠ درصد ظرفیت، تولید داریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهرداد گلچین وفا، عضو هیات مدیره انجمن سازه‌های فولادی با بیان اینکه استانداردهای تولیدات فولادی در ایران در حد استانداردهای جهانی رعایت می‌شود، اظهار داشت: استانداردهای تولیدات و سازه‌های فولادی در ایران حتی بالاتر از کشور چین است و در بحث تولید با استانداردهای جهانی در این حوزه هیچ مشکلی در کشورمان وجود ندارد. 

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ساخت و ساز با سازه‌های فولادی ادامه داد: با سازه‌های فولاد می‌توان طبقات جدید را به ساختمان اضافه کرد و  فضاهای داخلی را می‌توان بدون تخریب تغییر داد و اساس در استفاده از سازه های فولادی با دید بلند مدت ساخت و ساز انجام می‌شود. 

عضو هیات مدیره انجمن سازه‌های فولادی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر میزان استفاده سازه های فولادی در صنعت ساختمان با توجه به رکود بازار مسکن و ساختمان تاکید کرد: با توجه به اینکه ساخت و ساز  پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در شرایط بسیار بدی قرار داد و به دلیل عدم وجود نقدینگی و بودجه عمرانی، میزان تقاضا برای تولید سازه‌های فولادی هم بسیار کاهش پیدا کرده به‌طوریکه این میزان حتی به حدود ۵ درصد افت داشت. 

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور با چنگ و دندان تولید فولاد و مصرف داخلی آن را حفظ کرده‌ایم ، گفت: نقدینگی کاهش پیداکرده، صنایع در رکود هستند ، به دلیل ناترازی‌ انرژی هم سفارش کارفرماها کاهش داشته و همچنین این ناترازی‌ انرژی اختلال‌هایی در میزان تولید ایجاد کرده و تمام این عوامل باعث شده امروز تنها با کمتر از ۵٠ تا ۴٠ درصد ظرفیت، تولید داشته باشیم. 

گلچین وفا با اشاره به ساخت و ساز بتنی در صنعت ساختمان تاکید کرد: باید توجه داشت که تهیه بتن و صنعت بتن بسیار آب بر است و با توجه به بحران آبی کشور و سیاست های کلان شهر ، ساخت و ساز فولادی گزینه به صرفه‌تر و مناسب تری بوده و ضمن اینکه بتن ضعف خود در ظرفیت کششی را با فولاد پوشش می‌دهد . 

