به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهرداد گلچین وفا، عضو هیات مدیره انجمن سازه‌های فولادی با بیان اینکه استانداردهای تولیدات فولادی در ایران در حد استانداردهای جهانی رعایت می‌شود، اظهار داشت: استانداردهای تولیدات و سازه‌های فولادی در ایران حتی بالاتر از کشور چین است و در بحث تولید با استانداردهای جهانی در این حوزه هیچ مشکلی در کشورمان وجود ندارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ساخت و ساز با سازه‌های فولادی ادامه داد: با سازه‌های فولاد می‌توان طبقات جدید را به ساختمان اضافه کرد و فضاهای داخلی را می‌توان بدون تخریب تغییر داد و اساس در استفاده از سازه های فولادی با دید بلند مدت ساخت و ساز انجام می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن سازه‌های فولادی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر میزان استفاده سازه های فولادی در صنعت ساختمان با توجه به رکود بازار مسکن و ساختمان تاکید کرد: با توجه به اینکه ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در شرایط بسیار بدی قرار داد و به دلیل عدم وجود نقدینگی و بودجه عمرانی، میزان تقاضا برای تولید سازه‌های فولادی هم بسیار کاهش پیدا کرده به‌طوریکه این میزان حتی به حدود ۵ درصد افت داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور با چنگ و دندان تولید فولاد و مصرف داخلی آن را حفظ کرده‌ایم ، گفت: نقدینگی کاهش پیداکرده، صنایع در رکود هستند ، به دلیل ناترازی‌ انرژی هم سفارش کارفرماها کاهش داشته و همچنین این ناترازی‌ انرژی اختلال‌هایی در میزان تولید ایجاد کرده و تمام این عوامل باعث شده امروز تنها با کمتر از ۵٠ تا ۴٠ درصد ظرفیت، تولید داشته باشیم.

گلچین وفا با اشاره به ساخت و ساز بتنی در صنعت ساختمان تاکید کرد: باید توجه داشت که تهیه بتن و صنعت بتن بسیار آب بر است و با توجه به بحران آبی کشور و سیاست های کلان شهر ، ساخت و ساز فولادی گزینه به صرفه‌تر و مناسب تری بوده و ضمن اینکه بتن ضعف خود در ظرفیت کششی را با فولاد پوشش می‌دهد .

انتهای پیام/