تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان
نشست وبیناری وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر حملونقل ازبکستان با تاکید بر افزایش حجم ترانزیت دو کشور و استمرار حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری برگزار شد.
در این نشست، طرفین بر روند رو به رشد عملیات ترانزیتی بین ایران و ازبکستان تأکید کرده و با اشاره به عزم مقامات عالیرتبه دو کشور برای گسترش مناسبات همهجانبه، بهویژه در حوزه اقتصادی، به بررسی اجرای تفاهمات پیشین در چارچوب نقشه راه همکاریهای حمل و نقلی و مصوبات شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی پرداختند.
موضوعاتی نظیر استمرار حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری، صدور مجوزهای حمل به مقصد یا از مبدأ کشورهای ثالث و سایر مسائل فنی مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
همچنین، مقرر شد بهمنظور بررسی دقیقتر موضوعات مطرحشده، جلسهای فنی با حضور مقامات ذیربط دو کشور در هفته جاری در تاشکند برگزار شود.