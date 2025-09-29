خبرگزاری کار ایران
تاکید بر افزایش حجم ترانزیت ایران و ازبکستان

کد خبر : 1693296
نشست وبیناری وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر حمل‌ونقل ازبکستان با تاکید بر افزایش حجم ترانزیت دو کشور و استمرار حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در راستای توسعه مناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان، جلسه‌ای وبیناری در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ با حضور وزرای حمل و نقل دو کشور با هدف رسیدگی به چالش‌های حمل و نقل جاده‌ای، به‌ویژه مسائل مرتبط با رانندگان ایرانی و ازبکستانی و تقویت همکاری‌های دوجانبه در این حوزه برگزار شد.

در این نشست، طرفین بر روند رو به رشد عملیات ترانزیتی بین ایران و ازبکستان تأکید کرده و با اشاره به عزم مقامات عالی‌رتبه دو کشور برای گسترش مناسبات همه‌جانبه، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، به بررسی اجرای تفاهمات پیشین در چارچوب نقشه راه همکاری‌های حمل و نقلی و مصوبات شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی پرداختند.

موضوعاتی نظیر استمرار حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری، صدور مجوزهای حمل به مقصد یا از مبدأ کشورهای ثالث و سایر مسائل فنی مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین، مقرر شد به‌منظور بررسی دقیق‌تر موضوعات مطرح‌شده، جلسه‌ای فنی با حضور مقامات ذی‌ربط دو کشور در هفته جاری در تاشکند برگزار شود.

 

