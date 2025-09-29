خاموشیها ۲۱ روز زودتر از سال گذشته پایان یافت
نخستین گردهمایی «بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست (بهام)» صبح امروز به مناسبت روز ملی ایمنی و آتشنشانی، با حضور مدیران ارشد صنعت برق کشور، به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار شد. محورهای اصلی این همایش شامل تبادل تجربیات، ارائه گزارش پیشرفت مأموریتهای ویژه، بررسی برنامههای سال آینده و تقدیر از برگزیدگان سال ۱۴۰۳ بود.
به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل توانیر، در این مراسم گفت: بهام (HSE) علمی است که مستقیماً با جان انسانها در ارتباط است و اهمیت ویژهای دارد. شفافیت اطلاعات ضروری است و همه شاخصها و آمارها باید بهروز و دقیق باشند؛ رضایت کارکنان و اعتماد به منابع خبری اهمیت بسیاری دارد.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان در عبور موفق از اوج بار تابستان امسال افزود: بهرغم کاهش سرمایهگذاریها و خشکسالی پنجساله، برای نخستین بار شاهد کاهش سه درصدی تقاضا بودیم و خاموشیها ۲۱ روز زودتر از سال گذشته پایان یافت.
رجبیمشهدی همچنین یادآور شد: ارزش حیات انسان فراتر از اجرای هر پروژهای است و عجله در اجرای طرحها نباید ایمنی کارکنان را به خطر اندازد. مسئول بهام نیز باید اختیار توقف کار در هر مرحله را داشته باشد.
او سرمایهگذاری در حوزه ایمنی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر، استفاده از شبیهسازها، نهادینهسازی فرهنگ گزارش خطا بدون نگرانی، توجه به خستگی و سلامت کارکنان و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع گفت: در بحث ایمنی جایی برای صرفهجویی نداریم.
در ادامه، مهندس اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با اشاره به جایگاه صنعت برق در توسعه کشور اظهار داشت: صنعت برق، شریان حیاتی توسعه و پیشرفت کشور است. در این صنعت پویا و حساس که لحظهبهلحظه با چالشهای فنی و عملیاتی روبهروست، مقوله ایمنی، بهداشت و محیط زیست نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی و فرهنگی بنیادی محسوب میشود. سلامت کارکنان، که ارزشمندترین سرمایههای سازمانی هستند، و پایداری فعالیتها در کنار حفظ محیط زیست، از ارکان اصلی مسئولیت اجتماعی و اهداف راهبردی ماست.
وی برگزاری این گردهمایی را فرصتی مغتنم برای همافزایی و تبادل دانش و تجربیات متخصصان دانست و افزود: هدف ما این است که با بهرهگیری از خرد جمعی و هماندیشیهای سازنده، گامهای محکمتری در مسیر کاهش حوادث و ارتقاء فرهنگ ایمنی برداریم. اطمینان دارم نتایج این همایش چراغ راهی برای تدوین استراتژیهای نوین و مؤثر در حوزه HSE صنعت برق خواهد بود.
حسنبکلو همچنین ابراز امیدواری کرد: این گردهمایی پربار، زمینهساز ارائه راهکارهای خلاقانه و عملیاتی باشد تا با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی و فنی، محیط کاری ایمنتر و سالمتری برای تمامی همکارانمان فراهم کنیم و نقش خود را در توسعه پایدار کشور به نحو احسن ایفا کنیم.
رضا کفیلی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، نیز ضمن تأکید بر بازنگری و بومیسازی دستورالعملهای ایمنی در شرکتهای توزیع و برق منطقهای افزود: با آموزش کامل پرسنل عملیاتی، میتوان هم ایمنی کارکنان را تضمین کرد و هم اجرای عملیات شبکه را با کیفیت و بدون حادثه پیش برد.
در پایان مراسم، ضمن تقدیر از شرکتهای برتر در نظارت عالیه شرکت توانیر بر عملکرد شرکتهای زیرمجموعه، از نرمافزار مکانیزاسیون نظارت عالیه توانیر و شرکتهای زیرمجموعه در حوزه بهام که توسط دفتر سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران طراحی شده بود، نیز رونمایی شد.