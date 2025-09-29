خبرگزاری کار ایران
فروش برق نیروگاه های خورشیدی خانگی در بورس امکان پذیر شد
مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا، از ابلاغ دستورالعمل ایجاد نهاد تجمیع‌کننده برق تجدیدپذیر (نیروگاه مجازی) در تابلو برق سبز بورس انرژی خبر داد و گفت: با ابلاغ این دستورالعمل، عرضه برق تمامی نیروگاه‌های مقیاس کوچک تجدیدپذیر از جمله سامانه های خورشیدی خانگی در بورس فراهم شد.

به گزارش ایلنا از ساتبا، سید مهدی حسینی درهمین زمینه با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر انشعابی، کوچک و متوسط مقیاس خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست‌ سرمایه‌گذاران خرد و متوسط، این سازمان اقدام به ایجاد فرصتی جدید با هدف دستیابی نیروگاه‌های به بهره‌برداری رسیده برای عرضه برق تولیدی در تابلوی برق سبز بورس انرژی کرده است.

حسینی بستر‌سازی و ایجاد نهاد خصوصی تجمیع‌کننده برق سبز را از جمله اقدامات اخیر ساتبا جهت ایجاد نیروگاه مجازی تجمیعی در تابلوی برق سبز بورس انرژی برشمرد و افزود: به این منظور پس از برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان انجمن‌های تخصصی تجدیدپذیر و سازمان‌های متولی، این سازمان نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل " عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر از طریق نیروگاه مجازی (تجمیع ‎کننده) در تابلوی برق سبز بورس انرژی" اقدام نموده است.

مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا یاداور شد: این دستورالعمل ضمن ایجاد یک فرصت برای بخش خصوصی در قالب نهاد تجمیع کننده، شرایط را برای ورود تمامی نیروگاه‌های دارای قرارداد با مجوز فروش در تابلو برق سبز شامل: خرید تضمینی، قرادادهای عرضه برق سبز، چاه های کشاورزی و ... که پروانه بهره‌برداری معتبر دارند، به تابلو برق سبز مهیا کرده است.

