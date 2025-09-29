وبصادر همچنان بر مدار سودآوری؛
رشد ۶۸ درصدی خالص درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران در شش ماه نخست ۱۴۰۴
بانک صادرات ایران با ثبت رشد چشمگیر ۶۸ درصدی در خالص درآمد عملیاتی خود در نیمسال اول ۱۴۰۴ و افزایش ۵۲ درصدی سپردههای ارزی و ریالی، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران کلیدی نظام بانکی کشور تثبیت کرد. این عملکرد موفقیتآمیز، نتیجه مدیریت هوشمندانه ریسک، بهبود فرآیندهای اعطای تسهیلات و تمرکز بر توسعه خدمات دیجیتال و کارمزدی است که ضمن حفظ ثبات مالی، اعتماد گسترده مشتریان را به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، خالص درآمد عملیاتی بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بدون احتساب جایزه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، با رشد قابل توجه ۶۸ درصدی به رقم ۱۵۸ هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال رسید. در همین بازه زمانی، مانده سپردههای ارزی و ریالی نزد این بانک نیز ۵۲ درصد افزایش یافت که نشاندهنده اقبال قابل توجه مشتریان به خدمات این بانک است.
درآمد ناخالص بانک ۶۹ درصد رشد کرد
جمع درآمد ناخالص این بانک بورسی با نماد «وبصادر» در نیمسال اول سال جاری، ۶۹ درصد افزایش یافته و به رقم ۷۹۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال رسیده است. ترکیب درآمدهای عملیاتی بانک در پایان تابستان نشان میدهد که بیشترین سهم درآمدها از سود تسهیلات پرداخت شده به مشتریان با ۷۰ درصد، پس از آن سود سرمایهگذاریها با ۱۲ درصد، اوراق بدهی و سپردهگذاری نزد بانکها هر کدام ۵ درصد و در نهایت ۸ درصد از محل کارمزد خدمات بوده است.
حرکت وبصادر بر روی ریل تراز مثبت
وبصادر در ۶ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶۳۸ هزار میلیارد ریال هزینه عملیاتی ثبت کرده که بخش عمده آن مربوط به سود پرداختی به سپردهگذاران است. نکته مهم اینکه این بانک در این مدت هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته و این موضوع نشاندهنده ثبات منابع مالی آن است.
کارنامه بانک صادرات در نیمسال اول ۱۴۰۴ نشان میدهد که تراز عملیاتی بانک به ۲۵ درصد رسیده و درآمد خالص نیز با رشد ۶۸ درصدی همراه بوده است. همچنین درآمد اختصاصی از محل کارمزد خدمات ارزی، ریالی و دیجیتال با ۲۲ درصد رشد به بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ این رشد نشانه توجه بیشتر بانک به توسعه خدمات غیرمشاع و دیجیتال است.
رشد ۵۲ درصدی سپردهها؛ نشانه اعتماد بازار
مانده سپردههای بانک صادرات در پایان تابستان سال جاری به رکورد بیسابقهای نزدیک شده و با رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۹۳ درصد از این سپردهها ریالی و ۷ درصد ارزی است. افزایش چشمگیر حجم سپردههای ریالی و ارزی، بیانگر اعتماد بالای مردم، شرکتها و بنگاههای اقتصادی به این بانک و خدمات آن است.
چشمانداز سودآوری وبصادر در سال ۱۴۰۴
سهامداران بانک صادرات در سال ۱۴۰۳ سود خالصی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال را تجربه کردند و سود خالص ۶۴ ریالی به ازای هر سهم شناسایی شد که با رای سهامداران بخشی از این سود در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تقسیم شد. با این حال سود انباشته بانک نیز در یک سال مالی گذشته بیش از ۲.۵ برابر شده و از ۲۶ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال به ۶۷ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال رسیده است. تبدیل سود انباشته به سرمایه بانک به معنای استحکام مالی بیشتر، هموار شدن زمینه حضور بانک در میدان رقابت و البته ثروتآفرینی وبصادر خواهد بود.
تا جایی که در بهار ۱۴۰۴، سود عملیاتی بانک با افزایش ۵۷ درصدی به بیش از ۲۰ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال رسید. این رشد نتیجه بهبود فرآیند اعطای تسهیلات و تمرکز بر درآمدهای عملیاتی و سرمایهگذاری است؛ بهویژه کاهش فعالیتهای بنگاهداری و توجه بیشتر به درآمدهای حاصل از اوراق بدهی و خدمات کارمزدی دیجیتال.
درآمدزایی بانک صادرات با چاشنی مدیریت ریسک
مدیران بانک صادرات بر تقویت نسبت کفایت سرمایه تمرکز دارند و با برنامهریزی برای افزایش سرمایه و استقرار نظام رتبهبندی اعتباری داخلی، قصد دارند این شاخص را از ۳ درصد به ۸ درصد برسانند. این اقدام در کنار مدیریت بهتر منابع و کاهش مطالبات غیرجاری، مسیر رشد پایدار سودآوری و ارتقای بازده سهام را هموار میکند.
بانک صادرات که با سرمایه ثبتشده بیش از ۷۸۲ هزار میلیارد ریال، یکی از بزرگترین و باثباتترین بانکهای بورسی کشور محسوب میشود، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به دنبال حفظ و ارتقای جایگاه خود در نظام بانکی است.
پایداری منابع وبصادر با رضایت مشتریان
محسن سیفی، مدیرعامل بانک، در تازهترین نشست خود با هیات مدیره و مدیران ارشد، بر اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و جلوگیری از انباشت مطالبات مشکوکالوصول تاکید کرد. او راهبرد سال ۱۴۰۴ را حفظ و ارتقای جایگاه بانک صادرات به عنوان سومین بانک بزرگ کشور در منابع ارزی و ریالی معرفی کرد.
از جمله اقدامات مهم اعلامشده، جذب مشتریان جدید، احیای حسابهای راکد و کمکارکرد، پرستاری از مشتریان منتخب شرکتی و فروش اموال مازاد بانک است. سیفی تاکید کرد که اصلاح فرهنگ مشتریمداری کلید پایداری منابع مالی بانک است و بدون این اصلاح، دستیابی به ثبات مالی دشوار خواهد بود.
بانکداری به سبک وبصادر به نفع همه
این گزارش میافزاید: بهبود چشمگیر عملکرد بانک صادرات در نیمسال نخست ۱۴۰۴ نتیجه تلاشهای گسترده این بانک در بهینهسازی فرآیندهای اعطای تسهیلات و مدیریت دقیق ریسک اعتباری است که موجب کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش بازدهی تسهیلات شده است. همزمان، خروج تدریجی از فعالیتهای بنگاهداری و تمرکز بر سودسازی عملیاتی و سرمایهگذاریهای هدفمند، به بانک امکان داده تا درآمدهای پایدارتر و با ریسک کمتر ایجاد کند.
توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و رونمایی از محصولات نوآورانه نیز سهم درآمدهای کارمزدی را افزایش داده و به تنوعبخشی منابع درآمدی کمک کرده است. در کنار این موارد، برنامهریزی برای افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه، ثبات مالی بانک را تقویت کرده و ظرفیت بیشتری برای تسهیلاتدهی فراهم آورده است. مدیریت هوشمندانه منابع و هزینهها نیز باعث شده بانک بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی، سودآوری خود را به طور قابل توجهی ارتقا دهد. این مجموعه اقدامات، همراه با استقبال گسترده مشتریان از خدمات بانک، زمینهساز رشد قابل توجه عملکرد مالی بانک صادرات شده است.