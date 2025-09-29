عضو کمیسیون تلفیق بودجه:
توسعه پایدار کشور بدون تقویت بانک کشاورزی ممکن نیست
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش راهبردی بانک کشاورزی در پشتیبانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان حوزه کشاورزی گفت: با توجه به جایگاه بیبدیل بانک کشاورزی در توسعه پایدار، تحقق خودکفایی و امنیت غذایی ایران، اختصاص بخش عمدهای از بودجه افزایش سرمایه بانکهای دولتی به این بانک در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، بانک کشاورزی را بازوی توانمند توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی کشور دانست و اظهار کرد: بانک کشاورزی بانک تخصصی حمایت از کشاورزان است و در سالهای اخیر عملکرد موفقی داشته است؛ به همین دلیل در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تلاش شده تا از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی، نزدیک به ۵۰ درصد به بانک کشاورزی اختصاص یابد.
وی افزود: این مصوبه که به زودی تخصیص عملیاتی آن انجام خواهد شد، حاصل اجماع نمایندگان مجلس و درک مشترک فعالان بخش کشاورزی از ضرورت تقویت این بانک به عنوان تکیهگاه تولیدکنندگان و کارآفرینان و رکن مهم توسعه پایدار در کشور است.
فاطمی با اشاره به نقش کلیدی بانک کشاورزی در توسعه صادرات و خودکفایی محصولات کشاورزی تصریح کرد: تزریق منابع مالی کافی و پایدار به این بانک میتواند موتور محرک شکوفایی بخش کشاورزی باشد و زمینه رقابت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند. تسهیلات هدفمند بانک کشاورزی، توان تولیدکنندگان و کارآفرینان را برای افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و دستیابی به امنیت غذایی مردم دوچندان میکند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک اهمیت امنیت غذایی و جایگاه کشاورزی در اقتصاد ملی، پشتیبانی از بانک کشاورزی را به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال میکنند و تحقق سهم این بانک از اعتبارات مصوب، یکی از گامهای اساسی در این مسیر خواهد بود.