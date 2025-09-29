تمدید فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود 25 درصد در بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مهلت فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری خاص ( شرکت صنایع زنجیره مرغ تخم گذار کاسپین طلایی چیکا)، تا روز دوشنبه 14 مهرماه در شعب بانک کشاورزی تمدید شد.

بر اساس این گزارش، مبلغ 7000 میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری خاص با نرخ سود علی الحساب سالانه 25 درصد از طریق شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

گواهی سپرده مذکور به صورت سه ساله به سررسید 28 مرداد 1407 و با نام صادر می شود و سود آن در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید، نرخ سود بازخرید قبل از سررسید این اوراق، سالانه 15 درصد محاسبه و در تمامی شعب بانک کشاورزی قابل پرداخت خواهد بود.