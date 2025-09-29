بانک کشاورزی 32 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال 1404 تا پایان شهریورماه در مجموع 31 هزار و 752 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 15 هزار و 556 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در مقطع شش ماهه نخست سال جاری 6921 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 23208 میلیارد ریال و 8635 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 8544 میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است.

