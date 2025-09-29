خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت طلا و سکه ٧ مهرماه ١۴٠۴

اعلام قیمت طلا و سکه ٧ مهرماه ١۴٠۴
کد خبر : 1693165
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه هفتم مهر ماه ١۴٠۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه هفتم مهر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٨١٢ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ٢٠٧ هزار  تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٣ میلیون و ۶١٠ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی١٠٨ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٢ میلیون و ۵١٠ هزار تومان معامله شد.

 نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ٩۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣ میلیون و ٨۶٠ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی