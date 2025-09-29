اعلام قیمت طلا و سکه ٧ مهرماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه هفتم مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٨١٢ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ٢٠٧ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٣ میلیون و ۶١٠ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی١٠٨ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٢ میلیون و ۵١٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ٩۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣ میلیون و ٨۶٠ هزار تومان رسید.

