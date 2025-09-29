ظرفیت پروازهای «هما» برای حج عمره ۲ برابر شد
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: ظرفیت پروازهای حج عمره را ابتدای مهرماه از ۲ به چهار پرواز در روز افزایش یافت تا اعزام زائران به جده و مدینه با برنامهریزی دقیق انجام شود.
وی افزود: زائران عمره از ابتدای شهریور تاکنون از ۱۱ ایستگاه پروازی شامل فرودگاه حضرت امام (ره)، گرگان، اهواز، زاهدان، تبریز، بندرعباس، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان و ساری اعزام شدهاند و از ظهر امروز نیز پروازهای ایستگاه یزد آغاز خواهد شد.
خانلری در خصوص ناوگان عملیات گفت: برای پروازهای عمره، هواپیماهای ایرباس اختصاص داده شده و یک فروند هواپیمای پشتیبان نیز در صورت نیاز جایگزین خواهد شد.
به گفته وی، تا پایان روز چهارم مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۹ هزار زائر در قالب ۴۱ پرواز به مدینه منوره و ۹ هزار و ۳۳۷ زائر طی ۴۰ پرواز به جده اعزام شدهاند.
همچنین، فرودگاه حضرت امام(ره) با اعزام ۹ هزار و ۵۱۳ زائر در قالب ۴۱ پرواز رفت، بیشترین سهم اعزام زائران را در میان ایستگاههای پروازی داشته است.