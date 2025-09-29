ظرفیت پروازهای «هما» برای حج عمره ۲ برابر شد

به گزارش ایلنا، حسین خانلری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آغاز مرحله دوم عملیات حج عمره اظهار کرد: دوره دوم اعزام عمره‌گزاران از اول شهریور ۱۴۰۴ شروع شد. در روزهای ابتدایی، روزانه ۲ پرواز به عربستان انجام می‌شد که از ابتدای مهرماه به چهار پرواز رفت افزایش یافته است.

وی افزود: زائران عمره از ابتدای شهریور تاکنون از ۱۱ ایستگاه پروازی شامل فرودگاه حضرت امام (ره)، گرگان، اهواز، زاهدان، تبریز، بندرعباس، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان و ساری اعزام شده‌اند و از ظهر امروز نیز پروازهای ایستگاه یزد آغاز خواهد شد.

خانلری در خصوص ناوگان عملیات گفت: برای پروازهای عمره، هواپیماهای ایرباس اختصاص داده شده و یک فروند هواپیمای پشتیبان نیز در صورت نیاز جایگزین خواهد شد.

به گفته وی، تا پایان روز چهارم مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۹ هزار زائر در قالب ۴۱ پرواز به مدینه منوره و ۹ هزار و ۳۳۷ زائر طی ۴۰ پرواز به جده اعزام شده‌اند.

همچنین، فرودگاه حضرت امام(ره) با اعزام ۹ هزار و ۵۱۳ زائر در قالب ۴۱ پرواز رفت، بیشترین سهم اعزام زائران را در میان ایستگاه‌های پروازی داشته است.