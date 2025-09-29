توزیع نهاده های کشاورزی در فصل جدید زراعی

به گزارش ایلنا، مجید آنجفی، معاون امور زارعت جهاد کشاورزی تصریح کرد: انواع نهاده های کشاورزی شامل بذر، سم و کود تامین شده و همزمان با آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ در سامانه های مربوطه توزیع می شود.

وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار توزیع نهاده ها به روش برخط انجام می شود، افزود: از آنجایی که تقویت زمین هنگام کاشت اهمیت فراوانی دارد، توزیع انواع کود نیز همزمان با کشت پائیزه انجام می شود تا کشاورزان بتوانند همراه با کاشت، کوددهی را نیز انجام دهند.

آنجفی گفت: کمبودی از لحاظ بذر نداریم و انواع بذرهای مناسب به میزان ۵۰۰ هزار تن تهیه شده و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

