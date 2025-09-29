خرید مستقیم از عشایر ممکن شد

خبرگزاری کار ایران
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:چند روز پربار برای اقتصاد دیجیتال را پشت سر گذاشتیم که از همه جذاب‌تر افتتاح طرح پست عشایری از سیستان و بلوچستان سرافراز بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چند روز پربار برای اقتصاد دیجیتال را پشت سر گذاشتیم. از برگزاری نمایشگاه الکامپ و استقبال پرشور شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و بازدیدکنندگان از آن، تا سفر به خراسان جنوبی و افتتاح ۶۱ طرح ارتباطی و ایجاد دسترسی برای روستاهای کم‌برخوردار این استان و از همه جذاب‌تر افتتاح طرح پست عشایری از سیستان و بلوچستان سرافراز.

وی افزود: از این به بعد از هرجای ایران می‌توانید از عشایر سرافراز مستقیم خرید کنید و آنها نیز می‌توانند سفارشی از گوشه گوشه ایران داشته باشند و پستچی عزیز ما در هر نقطه‌ای که باشند، به آنها خدمت می‌رساند.

