چهارشنبه این هفته حراج سکه طلا برگزار می‌شود

چهارشنبه این هفته حراج سکه طلا برگزار می‌شود
سخنگوی مرکز مبادله ایران، از برگزاری هشتاد و ششمین حراج سکه طلا در روز چهارشنبه 9 مهرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «اصغر بالسینی» با اعلام اینکه هشتاد و ششمین حراج سکه طلا روز چهارشنبه ۹ مهرماه برگزار می شود، گفت: علاقمندان به طرح پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی نیز می توانند هفته آینده اقدام به پیش خرید سکه با موعد تحویل ۳۰ دی ماه کنند.

وی درخصوص زمان واریز وجه برای حضور در حراج روز چهارشنبه این هفته توضیح داد: مطابق با آگهی حراج که بزودی منتشر خواهد شد، متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در حراج شماره ۸۶ می‌توانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج، روز سه‌شنبه هشتم مهرماه است.

سخنگوی مرکز مبادله ایران افزود: حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

«بالسینی» اظهار کرد: در حراج روز چهارشنبه ۹ مهرماه، سکه های ضرب ۱۳۸۶ بانک مرکزی عرضه خواهد شد.

