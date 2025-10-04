خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل توانیر به ایلنا خبر داد:

واردات برق افزایش می‌یابد/ بهره‌برداری از خط جدید تبادل با ارمنستان

مدیر عامل توانیر از برقراری خط جدید اتصال الکتریکی بین ایران و ارمنستان ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده خبر داد و گفت: این خط منجر به افزایش تبادلات فیمابین خواهد شد.

مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تبادل انرژی و برق با روسیه اظهار داشت: ما روابط خوبی با کشور روسیه و استفاده از فناوری‌ها داریم، ما در بخش ساخت توربین که در حال حاضر جزء ۵ کشور اول دنیا هستیم و به این کشور صادرات هم داشته‌ایم.

وی افزود: روسیه به لحاظ فناوری کشور پیشرفته‌ای است و از سوی دیگر ما نیز در بخش‌های مختلف صاحب فناوری هستیم، اکنون ارتباطات خوبی داریم و تبادل نظر و مذاکرات بین دو کشور در حوزه‌های مختلف انرژی و برق ادامه دارد.

 مدیر عامل شرکت توانیر تصریح کرد: به لحاظ تبادل انرژی و برق چون با روسیه مرز مشترک نداریم از طریق کشور آذربایجان باید انجام شود، در حال حاضر مطالعات این کار انجام شده و به لحاظ فنی امکان‌پذیر است، در صورتی که بحث‌های تجاری توسط روسیه و آذربایجان حل و فصل شود این امکان وجود خواهد داشت که ما بتوانیم با کشور روسیه تبادل برقی مستمر داشته باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که خط ارتباط برقی ایران-روسیه بزودی برقرار شود.

رجبی‌مشهدی درباره ارتباط الکتریکی با کشورهای شمال خزر با توجه به اجرای پروژه زنگزور خاطرنشان کرد:  زنگزور در ارتباط الکتریکی ما با کشور ارمنستان  تاثیرگذار است  و ما در حال حاضر به کشور ارمنستان متصلل هستیم و از این کشور واردات داریم، بنابراین زنگزور محدودیتی ایجاد نمی‌کند.

وی از برقراری خط جدید اتصال الکتریکی بین ایران و ارمنستان ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده  خبر داد و افزود: این خط  منجر به افزایش تبادلات فی‌مابین خواهد شد.

