معاون وزیر نیرو:
دولت چهاردهم به اندازه ۲۰ سال گذشته نیروگاه تجدیدپذیر ساخت
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان شهریور از مرز ۲۳۵۰ مگاوات گذشته است، خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم به اندازه کل ظرفیت ایجادشده در ۲۰ سال گذشته، نیروگاه تجدیدپذیر جدید احداث شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق(ساتبا) در بازدید میدانی از نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی دمیرگران در استان قم با اشاره به ظرفیت بالای استان قم برای توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: امیدواریم با تلاش مسئولان و پیمانکاران، تا پایان امسال و پیک سال آینده بخش قابل توجهی از ظرفیت جدید این استان وارد مدار شود.
وی در جریان بازدید و جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی فاز نخست نیروگاه خورشیدی دمیرگران قم با ظرفیت ۳ مگاوات اظهار کرد: پیشبینی میشود این نیروگاه تا دو هفته آینده به بهرهبرداری برسد؛ در بخشهای دیگری از استان قم نیز با همکاری شرکت توزیع برق، سرمایهگذاران بخش خصوصی و منابع صندوق توسعه ملی، پیمانکاران در حال اجرای طرحهای نیروگاهی هستند.
رئیس ساتبا، با اشاره به رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیرها گفت: با دستور مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی مجاز به ورود در این بخش شده است.
طرزطلب با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان شهریور از مرز ۲۳۵۰ مگاوات گذشته است، اظهار کرد: در دولت چهاردهم به اندازه کل ظرفیت ایجادشده در ۲۰ سال گذشته، نیروگاه تجدیدپذیر جدید احداث شده است.
وی تصریح کرد: طبق برنامه هفتم باید ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود و با حمایتهای بیسابقه دولت و مشارکت بخش خصوصی، دستیابی به این هدف قطعی خواهد بود.
در جریان این مراسم، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا بهصورت نمادین در نصب یکی از پنلهای خورشیدی نیروگاه دمیرگران مشارکت کرد؛ اقدامی که بهعنوان نمادی از اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در این بخش ارزیابی میشود.