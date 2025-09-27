به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره فعالیت بنادر پس از فعالسازی مکانیسم ماشه، اظهار داشت: به انجام تمام تکالیف و وظایف خود در بنادر کشور به نحو احسن مصمم هستیم و در این لحظه تخلیه و بارگیری انواع محموله‌ها و کالاهای اساسی و محموله‌های نفتی کالاهای کانتینری صادراتی و وارداتی در بنادر کشورمان به بهترین نحو در حال انجام است.

وی ادامه داد: توسعه ظرفیت بنادر طبق برنامه در حال انجام است و در سالی که سال سرمایه گذاری و تولید نامگذاری شده جذب سرمایه گذاری با قوت در حال انجام است. به طوریکه در چند هفته گذشته میزبان هیات‌های مختلف سرمایه گذاری از کشورهای مختلف بودیم و هیات‌ها با هدف بررسی ظرفیت‌های سرمایه گذاری در بنادر کشورمان حضور پیدا کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اواخر هفته گذشته هیات بلند پایه آذربایجانی از بندر شهید رجایی بازدید کردند، اظهار داشت: مذاکرات برای توسعه همکاری‌های لجستیکی به ویژه در کریدور شمال-جنوب با آذری‌ها در حال انجام است. با کشورهای همسایه تعاملات بسیار خوبی داریم و مصمم هستیم با هم افزایی و هماهنگی در خانواده بزرگ راه و شهرسازی موضوع صادرات و واردات و استفاده از ظرفیت ترانزیت به بهترین سطح خود به اجرا برسد. رسولی تاکید کرد: در برنامه هفتم تکلیف شده که تا پایان برنامه میزان ترانزیت در کشور را به ۴۰ میلیون تن برسانیم و خوشبختانه در سال گذشته با رکورد ۲۰ میلیون تن موفق شدیم که رکورد سال‌های طولانی را پشت سر بگذاریم .

وی افزود: در سطح عالی نظام هیچگونه مسئله‌ای برای صادرات واردات و تامین کالای اساسی وجود ندارد و فعالیت‌ها طبق روال گذشته در حال انجام است.

