به گزارش ایلنا، علیرضا غفاری تصریح کرد: به موجب این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیرحضوری و اینترنتی تمامی حساب های خود در شبکه بانکی از جمله حساب های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری، حساب های تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنند و سپس هر یک از حساب های موجود را که به آن نیاز دارند، نگهداری کنند و برای مابقی حساب های مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند.

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود. از این طریق حساب هایی که مردم به آن دسترسی ندارند و مورد استفاده نیست، بسته می شود و امکان سوءاستفاده از حساب نیز که خارج از اراده صاحب حساب است از بین می رود و مدیریت وجوه و حساب ها برای عموم مردم فراهم شود.

انتهای پیام/