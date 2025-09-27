خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی کنترل‌شده در فرودگاه مشهد؛ تا ساعاتی دیگر

آتش‌سوزی کنترل‌شده در فرودگاه مشهد؛ تا ساعاتی دیگر
کد خبر : 1691889
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی در اطلاعیه‌ای از آتش‌سوزی کنترل‌شده علف‌های خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی در اطلاعیه‌ای از آتش‌سوزی کنترل‌شده علف‌های خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر خبر داد.

در این اطلاعیه‌ای آمده است: در راستای رعایت الزامات ایمنی، عملیات سوزاندن علف‌های هرز و خشک در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و این عملیات هیچ اختلالی در انجام پروازها به‌وجود نمی‌آورد.

روابط‌عمومی فرودگاه‌های خراسان‌رضوی از شهروندان و ساکنان اطراف فرودگاه مشهد درخواست کرده که نسبت به مشاهده دود ناشی از این حریق برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی نداشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی