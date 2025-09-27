وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با ایلنا:
شرایط با مکانیسم ماشه سخت میشود اما پاسخ مناسب آن را داریم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حتما ۶ قطعنامه علیه کشورمان، اثراتی دارد اما سالهاست که ایران تحریمهای حداکثری را بر دوش میکشد، گفت: مطمئنا شرایط پس از فعالسازی مکانیسم ماشه، سخت خواهد شد اما پاسخهای مناسب آن را داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شب گذشته با عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تمدید مهلت بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، مکانیسم ماشه فعال شد. هر چند در مجموع این ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم جدیدی را مشخصاً در بخش اقتصاد و شرکتهای اقتصادی ایران وضع نمیکند و در چند دهه گذشته تحریمهای حداکثری علیه ایران اعمال شده اما به طور قطع مکانیسم ماشه ریسک مراودات اقتصادی با ایران را افزایش میدهد. البته یکی از ۶ قطعنامه هم به صراحت به اعمال تمهیدات سختگیرانه در بخش کشتیرانی اشاره دارد.
این افزایش ریسک تجارت و مراودات اقتصادی با کشورمان میتواند تبعاتی برای بخش حمل و نقل کشور و فعالیتهای ذیل وزارت راه و شهرسازی داشته باشد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آمادگی این وزارتخانه به ویژه بخش حمل و نقل در برابر تحریمهای ناشی از فعالسازی مکانیسم ماشه و فشار مضاعف ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، اظهار داشت: نمیتوانم بگویم فعالسازی مکانیسم ماشه اثری نخواهد داشت و حتما این ۶ قطعنامه علیه کشورمان، اثراتی دارد اما سالهاست که ایران تحریمهای حداکثری را بر دوش میکشد .
وی ادامه داد: اتفاقی که در ١٢ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی رخ داد، باعث شد ما در قبال خطرات، چابکتر و پاسخگو تر باشیم؛ آن هم خطری جدی مانند حمله به کشورمان.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طول جنگ ١٢ روزه با تمام این مسائل و خطرات مواجه بودیم، گفت: در ١٢ روز جنگ تحمیلی هم در حوزه جاده، هم دریا و بنادر و حمل و نقل ریلی تمهیداتی به اجرا رسید که توانستیم به بهترین نحو ممکن کالای اساسی را به دست مردم برسانیم. علاوه بر این، آسیبهایی را شناسایی کردیم و در این مدت به سمت حل و رفع این آسیبها رفتیم.
صادق تاکید کرد: این آسیبها شامل دو بخش فرایندی- فرایند خدمات - و بخش زیرساختی بود. در بخش زیرساختها نمیتوانم بگویم در مدت کوتاه امکان رفع و حل و فصل این آسیبها وجود دارد، اما شناسایی آسیبهای این بخش، بسیار موثر و کمک کننده بوده است که بتوانیم اقدامات پدافندی را انجام دهیم.
وی افزود: درباره رفع آسیبهای فرایندی هم حداکثر تلاش را کردهایم؛ روزی که توقف جنگ ١٢ روزه اعلام شد مانوری داشتیم که برای صدور بارنامه در بنادر و ورود و خروج کشتی و هم بارنامه کامیون و بلیت مسافر و ریلی به طور دستی اقدام کنیم تا اگر موضوعاتی پیش آمد به فضای مجازی و سامانه وابسته نباشیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مطمئنا شرایط پس از فعالسازی مکانیسم ماشه سخت خواهد شد اما پاسخهای مناسب آن را داریم.
گفتوگو : نازیلا مهدیانی