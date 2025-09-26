خبرگزاری کار ایران
نیروگاه‌ها تابستان امسال بیش از ۲۷ میلیارد مترمکعب گاز سوزاندند

مصرف گاز نیروگاه‌های کشور در سه ماهه گرم امسال با میانگین مصرف بیش از ۲۹۰ میلیون مترمکعب در روز به بیش از ۲۷ میلیارد مترمکعب رسید و بار دیگر رکورد تازه‌ای در تأمین سوخت نیروگاه‌ها بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران، در سه ماه گرم امسال روزانه به‌صورت میانگین بیش از ۲۹۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌های کشور تحویل شد که مجموع آن در پایان تابستان به بیش از ۲۷ میلیارد مترمکعب رسید. این مقدار مصرف بیانگر سهم قابل توجه نیروگاه‌ها از کل گاز مصرفی کشور است و نشان می‌دهد افزایش تقاضای برق، به‌ویژه به دلیل استفاده گسترده از وسایل سرمایشی، فشار بی‌سابقه‌ای بر شبکه گاز وارد کرده است.

در همین حال نیروگاه‌ها روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور امسال با مصرف ۳۲۹ میلیون مترمکعب گاز، رکورد تازه‌ای در مصرف روزانه به ثبت رساندند که اوج نیاز به انرژی در تابستان امسال را نمایان ساخت.

کارشناسان تأکید می‌کنند تداوم رشد مصرف گاز نیروگاه‌ها در تابستان‌های آینده می‌تواند چالش‌هایی در تأمین پایدار سوخت کشور ایجاد کند. از این رو، توجه به ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، مدیریت مصرف انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر از جمله راهکارهای ضروری برای کنترل این روند فزاینده به‌شمار می‌رود.

