مصرف ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لیتر بنزین در تابستان داغ ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، تابستان ۱۴۰۴ با افزایش محسوس مصرف بنزین همراه بود؛ آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که تقاضای مصرف بنزین در تیر امسال با میانگین مصرف روزانه ۱۲۳.۵ میلیون لیتر بنزین آغاز شد و در مرداد با افزایش ۱۲ درصدی مصرف نسبت به تیر به ۱۳۷.۷ میلیون لیتر افزایش و در شهریور با میانگین مصرف ۱۴۱.۷ میلیون لیتر در روز به اوج رسید.

مصرف حدود ۱۵۵ میلیون لیتر بنزین در ۲۲ شهریور

بر اساس آخرین بررسی‌های شانا، مجموع کل مصرف بنزین در طول سه ماه تابستان حدود ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لیتر و میانگین مصرف روزانه ۱۳۴.۳ میلیون لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال (تابستان ۱۴۰۳) با میانگین مصرف روزانه ۱۲۹.۴ میلیون لیتر، حدود ۵ میلیون لیتر افزایش یافته است، همچنین بیشترین رکورد مصرف بنزین تابستانی در روز ۲۲ شهریور با رقم مصرف ۱۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر ثبت شده است.

مصرف روزانه بنزین در تعطیلات رسمی و روزهای پایانی هر ماه به‌صورت قابل‌توجهی افزایش داشته است، به‌گونه‌ای که بیشترین آمار مصرف روزانه بنزین در تیر به روزهای ۲۸ و ۳۱ تیر به ترتیب با رقم ۱۳۹ و ۱۴۶ میلیون لیتر اختصاص داشته است، همچنین در روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد امسال، مصرف بنزین با شتابی خیره‌کننده به‌ترتیب به ۱۴۸.۱ و ۱۵۲ میلیون لیتر افزایش یافته است. در شهریور همزمان با آغاز تعطیلات و سفرهای تابستانی بیشترین رکورد مصرف در روزهای ۱۵، ۱۸ و ۲۲ شهریور به ترتیب با رقم ۱۴۹.۲، ۱۴۹.۶ و ۱۵۴.۷ میلیون لیتر به ثبت رسیده است.

مصرف بنزین ۱۴۰۴؛ زنگ خطری جدی برای اصلاح مصرف سوخت

آمارهای تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مصرف بنزین در کشور با ثبت رقم حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر در سه ماه، به یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر رسیده است. روند صعودی میانگین روزانه از ۱۲۳.۵ میلیون لیتر در تیر به ۱۳۷.۷ میلیون لیتر در مرداد و ۱۴۱.۷ میلیون لیتر در شهریور، بیانگر افزایش مستمر تقاضا در دوره اوج سفرهای تابستانی است. این رشد نه‌تنها ناشی از افزایش جابه‌جایی‌های بین‌شهری و استفاده گسترده از خودروهای شخصی بوده، بلکه اثر مستقیم تعطیلات رسمی و ترافیک درون‌شهری را نیز منعکس می‌کند.

ثبت اوج مصرف حدود ۱۵۵ میلیون لیتر بنزین در برخی روزها نشان می‌دهد که ظرفیت تأمین و توزیع سوخت کشور تحت فشار مضاعف قرار گرفته است. این شرایط اهمیت برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه تأمین انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها و فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف غیرضروری را دوچندان می‌کند، چراکه ادامه روند افزایشی مصرف بنزین در سال‌های آینده می‌تواند پیامدهای اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد. از این رو، داده‌های تابستان ۱۴۰۴ نه‌تنها تصویری روشن از وضعیت فعلی مصرف سوخت ارائه می‌دهد، بلکه زنگ خطری جدی برای ضرورت اصلاح الگوی مصرف و اتخاذ سیاست‌گذاری هوشمندانه در بخش انرژی به‌شمار می‌آید.

انتهای پیام/