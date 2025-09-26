در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
وزارت صمت نرخ ارز شرکتهای هواپیمایی را ٣٠ درصد گران کرد / ارز ایرلاین خارجی ارزانتر از داخلی+ سند
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: با دستور وزارت صمت ارز شرکتهای هواپیمایی داخلی ٣٠ درصد گران شد و در حالی که نرخ دلار ایرلاینها داخلی به بیش از ٩۵ هزار تومان رسیده، نرخ تسعیر ایرلاینهای خارجی کمتر از ٧٠ هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تصمیم و سیاست وزارت صمت تامین ارز شرکتهای هواپیمایی به تالار دوم مرکز مبادله منتقل شدهاست یعنی با همین اقدام نرخ ارز (دلار) مورد نیاز شرکتها از کانال ٧٠ هزار تومان به حدود ٩۵ هزار تومان افزایش پیدا میکند و نکته جالب اینکه ارز ایرلاینهای خارجی ارزانتر حساب میشود .
«مقصود اسعدی سامانی»، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تامین ارز ایرلاینها از تالار دوم مرکز مبادله و اختلاف نرخ ارز شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی اظهار داشت: از یک ماه گذشته با تصمیم وزارت صمت و بانک مرکزی تامین ارز شرکتهای هواپیمایی به تالار دوم مرکز مبادله منتقل شده در حالی که پیش از این ایرلاینها مشمول مرکز ارز تجاری میشدند.
وی ادامه داد: در یک بازه زمانی وزارت صمت ثبت سفارش و تخصیص و تایید ارز شرکتها را متوقف کرد و پس از آغاز تایید ارز شرکتها، اعلام شد که شرکتها باید از تالار دوم و ارز توافقی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند و با این تصمیم نرخ ارز برای شرکتها بیش از ٣٠ هزار تومان گران شد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی تاکید کرد: دولت در حالی فشار مضاعف را به صنعت هوانوردی کشور وارد کرده که نرخ تسعیر دلار برای شرکتهای خارجی که در ایران بلیت میفروشند، کمتر از ٧٠ هزار تومان محاسبه میشود. این سیاست متناقضی است که وزارت صمت و بانک مرکزی بر صنعت هوانوردی کشور اعمال میکنند.
اسعدی سامانی با بیان اینکه در کنار تحریمهای سختگیرانه بینالمللی علیه صنعت هوانوردی کشور، اعمال این سیاستها به نوعی خود تحریمی است، گفت: این اقدام دولت تیر خلاص به صنعت هوانوردی کشور بود و بیش از ٣٠ درصد نرخ ارز شرکت های داخلی را افزایش داد این در حالی است که ٧٠ درصد هزینه های صنعت ارزی و دلاری است و این شوک به ایرلاینهاست. در همین شرایط هم اجازه افزایش بلیت را نمیدهند و دستور میدهند که نرخ بلیت را در دامنه تعریف شده به فروش برود.