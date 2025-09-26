خبرگزاری کار ایران
مساحت گلخانه‌های کشور به ۲۶ هزار هکتار رسیده است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر، مساحت گلخانه‌های کشور به حدود ۲۶ هزار هکتار رسیده و به تدریج در حال افزایش است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری در مراسم افتتاح یک واحد گلخانه هیدروپونیک گل شاخه بریده در شهرستان بهار با بیان این مطلب، اظهار کرد: یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط کم آبی کشور، کشت در محیط های کنترل شده و کشت های گلخانه ای است.

وی، کشت های گلخانه ای را از سرمایه گذاری های زودبازده دانست و به همه سرمایه گذاران و فعالان بخش کشاورزی توصیه کرد با توجه به تغییرات اقلیمی و زود بازده بودن محصولات گلخانه‌ای، با احداث گلخانه‌ها به افزایش تولید و صرفه جویی در مصرف آب کمک کنند.

این واحد که از جمله گلخانه‌های هیدروپونیک مدرن استان همدان است، سالانه یک میلیون شاخه گل تولید می کند و با سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی وبه مساحت حدود ۶ هزارمتر احداث شده است.

عمده محصول گلخانه رز به کشور‌هایی روسیه، ارمنستان، آذربایجان، عراق وکشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

