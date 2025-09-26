وی، کشت های گلخانه ای را از سرمایه گذاری های زودبازده دانست و به همه سرمایه گذاران و فعالان بخش کشاورزی توصیه کرد با توجه به تغییرات اقلیمی و زود بازده بودن محصولات گلخانه‌ای، با احداث گلخانه‌ها به افزایش تولید و صرفه جویی در مصرف آب کمک کنند.

این واحد که از جمله گلخانه‌های هیدروپونیک مدرن استان همدان است، سالانه یک میلیون شاخه گل تولید می کند و با سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی وبه مساحت حدود ۶ هزارمتر احداث شده است.

عمده محصول گلخانه رز به کشور‌هایی روسیه، ارمنستان، آذربایجان، عراق وکشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.