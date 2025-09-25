وی همچنین کشاورزان نمونه کشور را نماد عینی اراده و توانستن توصیف کرد و گفت: مسیر وزارت جهاد کشاورزی، حمایت قاطع از تولید و تولیدکننده است.

نوری خاطرنشان کرد: ضمن حمایت از تولیدکنندگان بزرگ، صدور مجوز برای واحدهای کوچک نیز آغاز شده است تا عدالت در حمایت از همه تولیدکنندگان محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساماندهی فروش نهاده‌ها در سامانه بازارگاه گفت: در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، توزیع نهاده‌ها یک و نیم برابر افزایش یافته است.

نوری ادامه داد: همچنین برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز، خریدهای خارجی زودتر انجام و ورود کالا به کشور با سرعت بیشتری دنبال شد تا هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی به وجود نیاید.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تأمین کود شیمیایی وجود ندارد، اظهار کرد: کود مورد نیاز کشاورزان در انبارها موجود و در حال توزیع است.

وی همچنین از حل مشکل تأمین واکسن دام با همکاری سازمان دامپزشکی خبر داد.

نوری با اشاره به افتتاح اتاق اصناف کشاورزی ایران پس از سال‌ها انتظار، آن را اقدامی مهم در جهت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برشمرد و تصریح کرد: کار باید به بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی سپرده شود و سیاست اصلی دولت، حمایت از تولید و تولیدکننده است.