نمایشگاه الکامپ فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های فناورانه کشور است

نمایشگاه الکامپ فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های فناورانه کشور است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ، این نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های فناورانه کشور و بستری برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «سید ستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عصر امروز (۳ مهر ۱۴۰۴) از غرفه متمرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ بازدید کرد.

این غرفه که برای نخستین بار با حضور هماهنگ سازمان‌های تابعه برپا شده است، خدمات دیجیتال متنوعی را در راستای عدالت اجتماعی و رفاه عمومی ارائه می‌دهد.

هاشمی، در غرفه وزارت تعاون با خدمات دیجیتال این وزارتخانه از جمله خدمات آنلاین سازمان تأمین اجتماعی، سامانه‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای، فناوری‌های نوین بهزیستی، خدمات بانکی بانک‌های رفاه و توسعه تعاون، سامانه‌های اشتغال مانند صدور مجوز مشاغل خانگی و جستجوی شغل، و خدمات برخط کالابرگ الکترونیکی و یارانه آشنا شد.

وی در حاشیه این بازدیدها بر ضرورت حمایت از شرکت‌های فناور و ایجاد شرایط پایدار برای رشد کسب‌وکارهای نوآور تأکید کرد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایشگاه الکامپ را فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های فناورانه کشور و بستری برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی دانست.

حضور وزارت تعاون در این نمایشگاه با شعار «سرمایه‌گذاری هوشمند، توسعه پایدار» بر ارائه خدمات دیجیتال و ارتباط مستقیم با مردم متمرکز است.

نمایشگاه الکامپ تا ۶ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد و غرفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرای بازدیدکنندگان برای آشنایی با خدمات نوین این وزارتخانه است.

