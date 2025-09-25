این غرفه که برای نخستین بار با حضور هماهنگ سازمان‌های تابعه برپا شده است، خدمات دیجیتال متنوعی را در راستای عدالت اجتماعی و رفاه عمومی ارائه می‌دهد.

هاشمی، در غرفه وزارت تعاون با خدمات دیجیتال این وزارتخانه از جمله خدمات آنلاین سازمان تأمین اجتماعی، سامانه‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای، فناوری‌های نوین بهزیستی، خدمات بانکی بانک‌های رفاه و توسعه تعاون، سامانه‌های اشتغال مانند صدور مجوز مشاغل خانگی و جستجوی شغل، و خدمات برخط کالابرگ الکترونیکی و یارانه آشنا شد.

وی در حاشیه این بازدیدها بر ضرورت حمایت از شرکت‌های فناور و ایجاد شرایط پایدار برای رشد کسب‌وکارهای نوآور تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایشگاه الکامپ را فرصتی ارزشمند برای نمایش ظرفیت‌های فناورانه کشور و بستری برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی دانست.

حضور وزارت تعاون در این نمایشگاه با شعار «سرمایه‌گذاری هوشمند، توسعه پایدار» بر ارائه خدمات دیجیتال و ارتباط مستقیم با مردم متمرکز است.

نمایشگاه الکامپ تا ۶ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد و غرفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرای بازدیدکنندگان برای آشنایی با خدمات نوین این وزارتخانه است.