روایتی از هویت ملی و حفاظت از محیط زیست با حمایت بانک صادرات ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با آغاز اکران عمومی انیمیشن سینمایی «یوز»، تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی، پوستر رسمی این اثر به طراحی سیروان مهدوی منتشر شد. این انیمیشن ماجراجویانه با حمایت بانک صادرات ایران ساخته شده همزمان با آغاز سال تحصیلی، توسط پخش «بهمن سبز» در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

انیمیشن «یوز» به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، داستانی پرهیجان از یک یوزپلنگ ایرانی به نام «یوز» را روایت می‌کند که برای بازگشت به وطن، سفری پرماجرا را آغاز می‌کند. مدیریت دوبلاژ این اثر را حامد عزیزی برعهده دارد و صداپیشگان شناخته‌شده‌ای چون نصرالله مدقالچی، ناصر ممدوح، رزیتا یاراحمدی، فرزاد حسنی، مهدی ثانیخانی، سامان مظلومی، مهدی امینی، آرزو روشناس، سارا جواهری، مریم جلینی، همایون میرعبدالهی، سورنا حدادی، معصومه ریاحی و حامد عزیزی در آن حضور دارند.

امیررضا مافی (تهیه‌کننده ارشد)، رایحه طاوولی (مجری طرح)، پویا افضلی (ناظر کیفی)، سیدامین جعفری (سرپرست انیمیت)، افشین عزیزی (آهنگساز با همکاری ارکستر سمفونیک پراگ)، محمود احمدی (طراح کاراکتر و محیط)، سیدمحمدحسین احدی (سرپرست جلوه‌های ویژه)، حسین مطمئن‌زاده (طراح صدا و صداگذاری)، امین قرایی (استوری‌بورد)، مصیب عباسی (سرپرست ریگینگ)، علی متصدی (سرپرست تکسچرینگ)، علی آرمین (سرپرست مدل‌سازی محیط)، حمید میرطهماسب (مدل‌ساز کاراکتر)، فرزانه فخریان (مشاور محتوایی)، زهرا دمزآبادی (مدیر تبلیغات) و سپیده شریعت‌رضوی (مدیر روابط عمومی) از دیگر عوامل اصلی این پروژه هستند.

بانک صادرات ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود، همواره حامی پروژه‌های هنری و فرهنگی کشور بوده است. حمایت از تولید انیمیشن «یوز» نیز گامی در جهت پاسداشت هنر ایرانی، تقویت هویت ملی و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر همچون یوزپلنگ ایرانی به شمار می‌رود. این بانک در سال‌های اخیر با پشتیبانی از رویدادها و آثار ارزشمند، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ و هنر کشور ایفا کرده است.

حمایت از جشنواره‌های سینمایی و فرهنگی همچون جشن حافظ، جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز (ویژه توانمندسازی افراد دارای معلولیت) و اکران خصوصی فیلم‌های کوتاه ایرانی از جمله این اقدامات است.

همچنین این بانک در برگزاری آیین‌های بزرگداشت هنرمندان فقید با عنوان «آیین چراغ، خاموشی نیست»، اعطای نشان ویژه داود رشیدی، همکاری با خانه کتاب برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از تولید آلبوم‌های موسیقی فاخر با صدای هنرمندانی چون ایرج خواجه‌امیری، حسام‌الدین سراج، سالار عقیلی، محمد معتمدی، همایون شجریان و کیخسرو پورناظری مشارکت داشته است.

مدیران و هنرمندان برجسته کشور بارها در رویدادهای مختلف، بانک صادرات ایران را به عنوان پیشگام حمایت از هنر و فرهنگ ملی معرفی کرده و آن را الگویی برای سایر موسسات اقتصادی دانسته‌اند. این بانک با تداوم این رویکرد، می‌کوشد سهمی مؤثر در رشد و شکوفایی صنعت سینما، انیمیشن و هنر اصیل ایرانی داشته باشد.

