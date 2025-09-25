خبرگزاری کار ایران
پرداخت ۳ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم‌کاران

پرداخت ۳ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم‌کاران
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: ۳ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران تسویه و پرداخت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل منابع بودجه عمومی، مبلغ ۳ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم تأمین و به بانک کشاورزی واریز شد تا به حساب گندمکاران پرداخت شود.

بر پایه این گزارش، مطالبات گندمکاران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) تسویه شده و در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور نیز تاکنون ۹۵ درصد از مطالبات پرداخت شده است.

همچنین اعلام شد که از ابتدای سال جاری تاکنون، از محل اعتبارات خرید تضمینی گندم، در مجموع ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته که این رقم معادل ۱۰۰ درصد ارزش خرید تضمینی تا ۱۸ خرداد و ۹۵ درصد تا ۳۱ شهریور است.

این اقدام با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین به‌موقع منابع مالی گندمکاران انجام شد تا کشاورزان با اطمینان به کشت ادامه دهند.

 

