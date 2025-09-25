به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس خطیبی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت- آستارا که با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیلان برگزار شد، اظهار داشت: کریدور شمال-جنوب از مسیرهای ترانزیتی بسیار مهم کشورمان محسوب می‌شود و این کریدور از هند شروع و تا فنلاند ادامه دارد.

وی ادامه داد: این کریدور دو مد حمل و نقلی تمام دریایی و ترکیبی ریلی و دریایی را دارد که تفاوت مدت زمان تردد از این دو مد از ۴۵ روز تا ٢١ روز است یعنی در کریدور ریلی - دریایی مسیر تا ٢١ روز کاهش پیدا می‌کند و هزینه حمل و نقل را تا ٣٠ درصد کاهش می دهد.

معاون شرکت ساخت با اشاره به ایستگاه‌های راه‌آهن رشت- آستارا گفت: ایستگاه‌های خط آهن از رشت به سمت انزلی ایستگاه‌های صومعه‌سرا، ماسال، رضوانشهر، پره‌سر تالش، اسالم، خطبه سرا و لیسار آستارا و ایستگاه حویق و ایستگاه پایانی است.

وی با تاکید بر اینکه این مسیر ظرفیت تردد ١۵ میلیون تن را دارد، اظهار داشت: سند اجرایی و ظرفیت با روس‌ها نهایی شده‌است.احداث این پروژه در سال ١۴٠٢ با ترک تشریفات به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد و با طرف روس‌ها توافق شده که خاتم الانبیا در امر ساخت هم حضور داشته باشند.

خطیبی گفت: بخش اول زیرسازی خط آهن در حال انجام است و اراضی را تثبیت می‌کنیم تا از این پس در این اراضی کشت انجام نشود.

وی افزود: برای ادامه اجرا ۴.۵ همت نیاز است و تا کنون ٣۴ کیلومتر از مسیر را به طرف روس تحویل دادیم و تثبیت اراضی ٢۵ کیلومتر از مسیر را انجام داده‌ایم.

معاون شرکت ساخت با اشاره به قرارداد تجاری با روس‌ها گفت: قرارداد تجاری راه آهن رشت آستارا با روس‌ها شامل ٣ جلد است که جلد اول و دوم آن تمام شده و جلد سومهم نهایی شده و تنها بخش قیمت جمع بندی نشده است و به طور کلی پیشرفت این قرارداد ٧۵ درصد است.

