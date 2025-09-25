به گزارش ایلنا، رضا انصاری، اعلام کرد: «بر اساس مصوبه مجمع سازمان ایزیپو، بخش نقدی قراردادها به ۱۰ درصد کاهش یافته و قیمت‌های شش‌ماهه نخست سال نیز تا پایان مهرماه معتبر خواهد بود.»

وی با اشاره به اینکه این مشوق‌ها با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و حمایت از متقاضیان تدوین شده است، افزود: «تمدید قیمت حق بهره‌برداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیش‌پرداخت قراردادها از جمله امتیازاتی است که در مهرماه به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد.»

انتهای پیام/