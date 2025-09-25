خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر صمت اعلام کرد:

مشوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی

مشوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی
کد خبر : 1691384
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از اجرای بسته مشوق‌های جدید در واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا انصاری، اعلام کرد: «بر اساس مصوبه مجمع سازمان ایزیپو، بخش نقدی قراردادها به ۱۰ درصد کاهش یافته و قیمت‌های شش‌ماهه نخست سال نیز تا پایان مهرماه معتبر خواهد بود.»

وی با اشاره به اینکه این مشوق‌ها با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و حمایت از متقاضیان تدوین شده است، افزود: «تمدید قیمت حق بهره‌برداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیش‌پرداخت قراردادها از جمله امتیازاتی است که در مهرماه به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی