معاون وزیر صمت اعلام کرد:
مشوقهای ویژه سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، از اجرای بسته مشوقهای جدید در واگذاری زمین به متقاضیان سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا انصاری، اعلام کرد: «بر اساس مصوبه مجمع سازمان ایزیپو، بخش نقدی قراردادها به ۱۰ درصد کاهش یافته و قیمتهای ششماهه نخست سال نیز تا پایان مهرماه معتبر خواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه این مشوقها با هدف تسهیل شرایط سرمایهگذاری و حمایت از متقاضیان تدوین شده است، افزود: «تمدید قیمت حق بهرهبرداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیشپرداخت قراردادها از جمله امتیازاتی است که در مهرماه به سرمایهگذاران ارائه خواهد شد.»