به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت-آستارا با بیان اینکه مسائل مربوط به کریدورها برای رییس جمهور بسیار اهمیت دارد، اظهار داشت: در همان ماه‌های ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، رییس جمهوری بر احیای کریدور‌ها و موضوعات مربوط به کریدوری تاکید داشته و این موارد را شخصا پیگیری ‌می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، کریدورها و موقعیت استراتژیک کشورمان موضوع مهمی است و احیای کریدوری و اتصال مرز به مرز برای ما بسیار اهمیت دارد که یکی از پروژه‌های کریدوری، راه‌آهن رشت- آستارا و اتصال بین کشورها است. این میزان پیشرفت فیزیکی در اجرا و تملک اراضی طبق برنامه جای تشکر از دست اندر کاران به ویژه استاندار گیلان را دارد، همچنین از رییس سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع این پروژه تشکر می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مسیر کریدور شمال -جنوب از هند تا فنلاند است و این مبدا و مقصد اهمیت این کریدور را نشان می‌دهد و هندی‌ها هم اجرای پروژه راه‌آهن رشت- آستارا را بسیار پیگیری می‌کنند.

صادق با اشاره به وضعیت سایر کریدورهای منطقه اظهار داشت: یکی دیگر از پروژه‌های کریدوری، مسیر کلاله- آغبند است که پیشرفت خوبی دارد، همچنین در جنوب کشور راه آهن زاهدان-چابهار را در دست اجرا داریم که این پروژه هم پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه تا پایان سال تملک اراضی راه‌آهن رشت-آستارا را انجام می‌دهیم و گزارش دلگرم کننده‌ای از اجرای پروژه برای رییس جمهور داریم، گفت: این گزارش از میزان پیشرفت فیزیکی راه آهن رشت آستارا برای رییس جمهور دلگرم کننده است.

وزیر راه و شهرسازی از برگزاری نشست سه جانبه با آذربایجان و روسیه تا یک ماه آینده درباره این پروژه ‌و کریدور شمال-جنوب خبر داد و گفت: یک ماه آینده نشست سه جانبه بین ایران، آذربایجان و روسیه برگزار می‌شود که یکی از موضوعات تضمین بار آذربایجان از روسیه است . نکته مهم این است که کشور آذربایجان قبل از احداث این پروژه از روسیه برای عبور ۵ میلیون تن بار تضمین گرفته است.

انتهای پیام/