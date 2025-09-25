به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت طی معامله‌های روز پنجشنبه (سوم مهر) بازارهای آسیا، در واکنش به انتظارها درباره کاهش تقاضای زمستانی و بازگشت عرضه نفت از اقلیم کردستان عراق کاهش یافت و از بالاترین سطح خود در هفت هفته گذشته عقب‌نشینی کرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۳۷ دقیقه بامداد روز پنجشنبه به‌وقت گرینویچ با ۱۹ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش، به ۶۹ دلار و ۱۲ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۲ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۷۷ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص نفتی روز چهارشنبه ۲.۵ درصد افزایش یافته بودند و به بالاترین سطح خود از یکم اوت (دهم مرداد) رسیده بودند؛ افزایشی که ناشی از کاهش غیرمنتظره ذخیره‌سازی‌های هفتگی نفت خام آمریکا و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه ناشی از حمله‌های پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه بود.

سوورو سارکار، سرپرست تیم انرژی در بانک دی‌بی‌اس (DBS)، بیان کرد: قیمت نفت بالاتر از انتظارهای ما قرار دارد، باور ما این است که با ورود به فصل زمستان که تقاضای کمتری دارد، سودگیری در سطوح کنونی آغاز شود و قیمت‌ها به‌تدریج تعدیل شوند.

انتظارها درباره افزایش عرضه، به‌ویژه با توجه به احتمال ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق با خط لوله کرکوک - جیهان از طریق پایانه نفتی جیهان ترکیه بر فضای بازار تأثیر گذاشته است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، اعلام کرد: بازگشت نفت اقلیم کردستان عراق، نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه را افزایش داده و سبب کاهش قیمت‌ها شده است؛ کاهش‌هایی که در نزدیکی بالاترین سطح هفت هفته گذشته رخ داده‌اند.

روز چهارشنبه، هشت شرکت نفتی با دولت‌های مرکزی عراق و منطقه کردنشین این کشور برای ازسرگیری صادرات نفت با خط لوله کرکوک - جیهان به توافق رسیدند، انتظار می‌رود جریان نفت از اقلیم کردستان عراق ظرف چند روز آینده دوباره آغاز شود.

در حالی که برخی نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه روسیه همچنان پابرجاست، مؤسسه هایتونگ سکیوریتیز در گزارشی اعلام کرد که یکی از عوامل مقاومت قیمت نفت، نبود فشار کاهشی قابل‌توجه از سوی عوامل بنیادی عرضه و تقاضا در هفته‌های اخیر بوده است.

این گزارش افزود که با پایان تدریجی فصل اوج تقاضا، قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل انتظارات مربوط به افزایش فشارهای عرضه را منعکس نکرده‌اند.

تحلیلگران مؤسسه جی‌پی مورگان روز چهارشنبه با تأکید بر احتیاط سرمایه‌گذاران نسبت به تقاضا، اعلام کردند که حجم جابه‌جایی مسافران هوایی آمریکا در اوت تنها افزایش سالانه ناچیز ۰.۲ درصدی را نشان داده است؛ رقمی که نسبت به رشد یک درصدی در هر یک از دو ماه پیش، کاهشی قابل‌توجه به شمار می‌آید.

این تحلیلگران در گزارشی افزودند: به همین ترتیب، تقاضای بنزین در آمریکا هم شروع به کاهش کرده است که نشان از تعدیل گسترده‌تر در روند سفرها دارد.

انتهای پیام/