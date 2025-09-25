خبرگزاری کار ایران
جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل

جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل
کد خبر : 1691307
در پی خروج یک قطار مسافربری در ایستگاه راه‌آهن مشهد، راه آهن جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای علت بروز حادثه را تشریح و اعلام کرد قطار به سکوی مسافری مشهد هدایت و همه مسافران به سلامت کامل پیاده شدند.

به گزارش ایلنا، در متن این اطلاعیه آمده است:

قطار فوق‌العاده شماره ۳۴۰ تهران‐ مشهد، ساعتی قبل با یک اتفاق جزئی در سوزن‌ ورودی به سکوی ایستگاه مشهد مواجه شد.

‌در این حادثه، یکی از واگن‌های قطار در سر سوزن ورودی سکوی مسافری متوقف شده و دلیل سرعت پایین قطار در ورودی به سکو هیچ‌گونه آسیبی به واگن و مسافران وارد نشد و تمامی مسافران به سلامت از قطار پیاده شدند.

‌با حضور عوامل فنی، سیر قطارها طبق برنامه در این محور انجام می شود.

