هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت- آستارا که با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیلان برگزار شد، اظهار داشت: تا کنون ٢٨۵ هکتار اراضی مسیر تملک شده و برای تمام زمین برنامه خوبی داریم و تا کنون هم کار بزرگی انجام شده‌است.

وی ادامه داد: سرعت تملک افزایش پیدا کرده و در حال حاضر سرعت تملک اراضی وزارت راه و شهرسازی از قرارگاه خاتم الانبیا بیشتر است و باید سرعت تملک را افزایش دهند.

وی ادامه داد: در برخی از موارد از جمله بحث حمل و نقل با مشکلاتی مواجه هستیم، در جاده‌های اصلی تردد بیش از ١٠٠ کامیون مشکل ترافیک را ایجاد می‌کند در حالی برای اجرای این پروژه شاید به ٢۵٠ کامیون نیاز داشته باشیم و باید موضوع تردد به نوعی حل و فصل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این اطمینان را می‌دهیم که برای بحث تملک اراضی برای اجرای پروژه هیچ نگرانی وجود ندارد و مطابق برنامه پیش ‌می‌رویم.

بازوند همچنین با اشاره به نهایی شدن قرارداد اجرایی با روس‌ها برای اجرای این پروژه تاکید کرد: اخیرا با هیات روسی جلسه ویدیو کنفرانسی داشتیم تا درباره قرارداد اجرایی را به نتیجه برسیم و در آینده نزدیک این قرارداد منعقد می‌شود.

