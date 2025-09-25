خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی:

انعقاد قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت-آستارا با روس‌ها؛ در آینده نزدیک

انعقاد قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت-آستارا با روس‌ها؛ در آینده نزدیک
کد خبر : 1691294
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نهایی شدن قرارداد اجرایی با روس‌ها برای اجرای این پروژه تاکید کرد: اخیرا با هیات روسی جلسه ویدیو کنفرانسی داشتیم تا درباره قرارداد اجرایی را به نتیجه برسیم و در آینده نزدیک این قرارداد منعقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت- آستارا که با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیلان برگزار شد، اظهار داشت: تا کنون ٢٨۵ هکتار اراضی مسیر تملک شده و برای تمام زمین برنامه خوبی داریم و تا کنون هم کار بزرگی انجام شده‌است.

وی ادامه داد: سرعت تملک افزایش پیدا کرده و در حال حاضر سرعت تملک اراضی وزارت راه و شهرسازی از قرارگاه خاتم الانبیا بیشتر است و باید سرعت تملک را افزایش دهند. 

وی ادامه داد: در برخی از موارد از جمله بحث حمل و نقل با مشکلاتی مواجه هستیم، در جاده‌های اصلی تردد بیش از ١٠٠ کامیون مشکل ترافیک را ایجاد می‌کند در حالی برای اجرای این پروژه شاید به ٢۵٠ کامیون نیاز داشته باشیم و باید موضوع تردد به نوعی حل و فصل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این اطمینان را می‌دهیم که برای بحث تملک اراضی برای اجرای پروژه هیچ نگرانی وجود ندارد  و مطابق برنامه پیش ‌می‌رویم. 

بازوند همچنین با اشاره به نهایی شدن قرارداد اجرایی با روس‌ها برای اجرای این پروژه تاکید کرد: اخیرا با هیات روسی جلسه ویدیو کنفرانسی داشتیم تا درباره قرارداد اجرایی را به نتیجه برسیم و در آینده نزدیک این قرارداد منعقد می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی