افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به ۷۰۰۰ مگاوات با مشارکت صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی
قائممقام سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور با مشارکت صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی تا پایان سال به ۷۰۰۰ مگاوات افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا از ساتبا، حمیدرضا عظیمی از برنامهریزی برای ورود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید به مدار تا پایان سال خبر داد و گفت: منابع مالی این طرح از محل صندوق توسعه ملی در حال تأمین شدن و با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در یک سال گذشته از ۱۲۰۰ مگاوات به بیش از ۲۳۰۰ مگاوات رسیده است، اظهار کرد: بر اساس مجوز شورای اقتصاد، ساتبا موظف شده است ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سراسر کشور احداث کند و همچنین ۲۰۰۰ مگاوات تجهیزات نیروگاهی را تأمین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
عظیمی افزود: مجموعه این طرحها در نهایت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی جذب شده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز تأمین شده و در پروژه ها نصب شده که برخی از نیروگاههای به بهرهبرداری رسیده نیز از این محل تامین تجهیز شده اند.
وی ادامه داد: تجهیزاتی که در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گرفته و نیروگاههایی که از محل منابع صندوق توسعه ملی احداث میشوند، نیز پس از بازپرداخت تعهدات، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ هماکنون بخش خصوصی نیز با منابع داخلی و تسهیلات بانکی در حال ساخت نیروگاههای جدید است.
قائممقام ساتبا با تصریح بر اینکه مشکلات مربوط به تامین وثایق با مصوبات شورای اقتصاد و دولت برطرف شده است، عنوان کرد: توثیق برق تولیدی، اختیار فروش برق تولیدی، ترهین داراییهای ایجاد شده، ترهین دارایی های شرکت متقاضی می توانند بهعنوان وثیقه در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد؛ نحوه سرمایهگذاری نیز بهصورت ۸۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد آورده و سهم سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
وی با تأکید بر نقش دستگاههای مختلف در تحقق برنامههای توسعه تجدیدپذیر گفت: اجرای به موقع پروژه های نیروگاههای خورشیدی و تامین منابع مالی آنها نیازمند همراهی همه دستگاهها از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، استانداریها، سازمان امور اراضی و شرکتهای توزیع برق و دیگر نهادهاست؛ درصورت تحقق موثر این همکاری، میتوانیم مطابق برنامهریزی انجامشده تا پایان سال ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را وارد مدار کنیم.