به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی گفت: از ابتدای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سال 1400) تا پایان شهریور ماه سال‌جاری، بالغ بر 670 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از 3 میلیون و 530 هزار نفر و بیش از 151 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به بیش از 2 میلیون و 400 هزار نفر پرداخت شده است. همچنین در تسهیلات ازدواج 87 درصد و در تسهیلات فرزندآوری 82 درصد افراد موفق به اخذ آن شده‌اند که از این آمار صرفاً 13درصد در تسهیلات ازدواج و 18 درصد در تسهیلات فرزندآوری در صف اخذ این تسهیلات هستند.

سارا جلالی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی شبکه بانکی، تصریح کرد: در حوزه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز در بازه زمانی مذکور، بیش از 151 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از 2 میلیون و 400 هزار نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. در حوزه فرزندآوری نیز بیش از 82 درصد متقاضیان موفق به اخذ تسهیلات شده اند.

وی ادامه داد: حسب تجارب سنوات گذشته و تاکیدهای مکرر بانک مرکزی به شبکه بانکی، پرداخت این تسهیلات در سه ماهه سوم سال سرعت بیشتری خواهد داشت تا جایی که در سال گذشته شبکه بانکی نسبت به سهمیه ابلاغی بالغ بر 142 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و 106 درصد فرزندآوری پرداخت کرده است. در سال جاری نیز تا پایان سال، کل سهمیه ابلاغی توسط شبکه بانکی پرداخت خواهد شد. کما اینکه با توجه به همکاری شبکه بانکی و در راستای اجرای رسالت اجتماعی بانک های عامل بیش از سهمیه های ابلاغی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت خواهد شد.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، افزود: از آنجایی که منابع تسهیلات قرض الحسنه از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری سپرده گذاران و اقساط وصولی تسهیلات قرض الحسنه سنوات گذشته شبکه بانکی تجهیز می شود، تعداد متقاضیان اخذ این تسهیلات از منابع مزبور بیشتر است. لذا شکل گیری صف متقاضیان و افزایش مدت زمان انتظار متقاضیان جهت اخذ این تسهیلات امری بدیهی است.

جلالی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی و نهادهای مرتبط درباره کاهش صف تسهیلات ازدواج، بیان داشت: راهکارهای موثر جهت کاهش صف و مدت زمان انتظار اخذ تسهیلات در بانک مرکزی، دولت و مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات به صورت اعتباری است که در قالب کارت های رفاهی متصل به اوراق گام که از ابزارهای نوین تامین مالی است، در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: در گام اول بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه با همکاری نهادهای حمایتی تا پایان آبان ماه عملیاتی می شود. در صورت استقبال متقاضیان به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز قابل تعمیم است که اجرای این امر به کاهش صف و کوتاه شدن مدت زمان انتظار اخذ تسهیلات کمک خواهد کرد.

جلالی در پایان تصریح کرد: به منظور حل مسائل و مشکلات مطروحه از سوی متقاضیان بابت ضامن جهت اخذ تسهیلات مزبور نیز به دستور ریاست کل بانک مرکزی بر پرداخت این تسهیلات مطابق قانون بودجه با اخذ یک ضامن و یک فقره سفته به شبکه بانکی تاکید شده است. بر این اساس، به منظور شفافیت بیشتر در مصادیق ضامن مطابق دستورالعمل اجرایی تسهیلات خرد در دستورالعمل های اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و مکاتبات صورت گرفته با بانک های عامل تاکید و تصریح شده است.

