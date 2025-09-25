به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، عصر چهارشنبه ۲ مهر، مصادف با ۲۴ سپتامبر روز جهانی خانواده، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به همراه تنی چند از معاونان و مشاوران خود با مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص اقدامات این وزارتخانه در اجرای قانون جوانی جمعیت دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی در خصوص قانون جوانی جمعیت و اصلاح دستورالعمل‎های اجرایی این قانون به منظور تسهیلگری در واگذاری زمین با کیفیت و آماده سازی شده در قالب گزارشاتی از سوی وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید، دفتر پایش طرح های مسکن تشریح شد.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از حضور دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان دادمان، اصلاح دستورالعمل اجرایی قانون جوانی جمعیت را الزامی برای ارایه زمین باکیفیت و در خور شان به خانواده‌ها عنوان کرد و خواستار همراهی این ستاد برای اعمال به موقع اصلاحات شد.

صادق تاکید کرد: بنا نداریم در واگذاری زمین به مشمولان طرح جوانی جمعیت و خانواده‌های دارای ۳ و ۴ فرزند رفع تکلیف کنیم. بلکه در تلاشیم زمینی به مشمولان این قانون تخصیص یابد که تماما آماده‌سازی شده باشد. اینکه مردم زمین آماده‌سازی نشده را تحویل بگیرند در خور شان مردم کشورمان نیست. متاسفانه به دلیل برخی اشتباهات گذشته در انتخاب زمین مناسب؛ آماده سازی اراضی انتخاب شده بیش از ۳ تا ۴ برابر قیمت زمین هزینه برمی دارد؛ اما این وظیفه ماست که زمینی مناسب و آماده سازی شده در اختیار شهروندان قرار دهیم.

تامین ۱۱۳ هزار قطعه زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت

در گزارش ارائه شده از سوی مصطفی نسائی مدیر کل دفتر واگذاری زمین و مسکن در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت؛ عنوان شد: ۱۱۳ هزار قطعه زمین در راستای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که بر اساس آمار سامانه تم حدود ۶۷ هزار قطعه زمین منجر به عقد قرارداد شده و واگذاری شده است.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری زمین در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، به صورت رایگان و آماده‌سازی شده، انجام می‌شود ادامه داد: اعطای زمین؛ ارزشمندترین سرمایه ای است که به خانوارهای فرزند آور در اجرای قانون جوانی جمعیت ارائه می‎شود.

در ادامه این نشست، نادر عربی مدیرکل دفتر پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی با ارائه گزارشی از اصلاح مواد ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی قانون جوانی جمعیت در خصوص نحوه واگذاری زمین در شهرهایی که با کمبود زمین مواجه هستند سخن گفت. به گونه‌ای که در استان‌هایی که با محدودیت اراضی روبرو هستند؛ با رضایت خانوارها، زمین ها به شکل گروهی واگذار شود تا ساخت مشارکتی آن برایشان مطلوبیت داشته باشد.

به گفته عربی، بنا به تاکید وزیر راه و شهرسازی، اراضی حتما آماده سازی شده و سپس به مشمولان قانون جوانی جمعیت؛ واگذار می‌شود.

تحمیل هزینه تکمیل واحدهایی که در دولت‎های قبل افتتاح شدند

شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به ضرورت تصویب اصلاح دستورالعمل قانون طرح جوانی جمعیت، گفت: در دولت چهاردهم بنا به تاکید موکد مقام عالی وزارت، صرفا واحدهایی را افتتاح و به متقاضیان ارائه می‌کنیم که دارای تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی پشتیبانی مسکن از جمله آب، برق، گاز، محوطه سازی و .... باشند. این درحالی است که در دولت‎های گذشته ۶ هزار مسکن مهر در شهر جدید پردیس به مردم واگذار شده که فاقد برخی خدمات پشتیبان بودند و علی‎رغم افتتاح در آن دولت‌ها؛ هزینه اتمام و تکمیل آنها به این دولت تحمیل شد.

حمایت دبیر ستاد ملی جمعیت از اقدامات وزارت راه و شهرسازی

مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، ضمن قدردانی از رییس جمهور به دلیل انتصاب یک مدیر زن در تداوم مدیریت و وزارت زنان در کشور؛ گفت: متناسب با جمعیت ۵۰ درصدی زنان در کشور، این انتظار وجود دارد که از زنان توانمند در پست‌های مدیریتی تا سطح وزارت استفاده شود. خدا را شاکرم که خانم صادق به عنوان یک وزیر زن برای مدیریت زیربنایی‌‎ترین وزارتخانه کابینه دولت چهاردهم انتخاب شدند و از ایشان می‎خواهم که با قوت و قدرت به کار خود ادامه دهد.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به حضورش در مجالس چهارم و پنجم شورای اسلامی به عنوان نماینده تهران و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دهم؛ برخی خاطراتش از حضور در دولت و مجلس را بازخوانی کرد و گفت: من یک دانشگاهی بودم که به عنوان وزیر بهداشت به مجلس معرفی شدم و از سوی کمیسیون بهداشت وقت به ریاست آقای مرندی حمایت شدم. اما شما یک کارشناس متخصص از دل این وزارتخانه هستید که با شناخت از ساختار و بافت این وزارتخانه به عنوان وزیر راه به مجلس معرفی شدید و با مخالفت ها و انتقادهای کمیسیون عمران روبرو شدید.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: شما بانویی قوی و باشخصیت بزرگی هستید. کارنامه موفقی هم در این یکسال داشتید. اقدامات و خدمات خوب شما در وزارت راه و شهرسازی باید بیشتر به اطلاع مردم برسد تا بیش از پیش در جریان تلاش‌های این وزارتخانه قرار بگیرند. این کار سبب خواهد شد تا توطئه منتقدان غیرمنصف، نقش بر آب شود و صدای مخالفانی که چشم شان را به عملکردها بسته اند کوتاه کند.

دبیر ستاد ملی جمعیت تاکید کرد: از حمایت شما دریغ نخواهم کرد. با قدرت به کارتان ادامه دهید، خدا شاهد تلاش‎ها و مظلومیت شماست.

وی در واکنش به گزارش‌‎ های ارائه شده از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جوانی جمعیت؛ از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در هشتمین جلسه ستاد ملی جوانی جمعیت با حضور رییس جمهور حضور یابد و اصلاحات اعمال شده در دستورالعمل اجرایی واگذاری زمین به مشمولان این قانون را طرح نماید تا به عنوان مصوبه با امضای رییس جمهور ابلاغ شد.

