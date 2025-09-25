به گزارش ایلنا ، محمد جعفرپور مدیرعامل و عضو هیأت مدیره این شرکت، در این گردهمایی با اشاره به جایگاه راهبردی پروژه‌های مشترک میان دو شرکت، اظهار داشت:

«شرکت مخابرات ایران همواره به‌عنوان بازوی راهبردی توسعه ارتباطات کشور عمل کرده و امروز می‌توان گفت ستون اصلی و تکیه‌گاه بسیاری از پروژه‌های ملی در این حوزه است. همکاری نزدیک با همراه اول در استان‌ها نشان می‌دهد که این مسیر با قدرت در حال پیشرفت است.»

وی با تأکید بر اینکه ساختار همکاری طراحی‌شده می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها و اپراتورها باشد، خاطرنشان کرد:

«رویکرد ما در این پروژه، رویکردی حداکثری است و تلاش می‌کنیم کار را به شکل تمام و کمال انجام دهیم. اتصال صد درصدی سایت‌های منصوبه به فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است و با این هدف، کیفیت خدمات در سراسر کشور ارتقا خواهد یافت.»

پروژه‌ای اثرگذار بر اقتصاد دیجیتال

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن قدردانی از حضور و همراهی مهندس اخوان ، اظهار داشت:

«این پروژه نه‌تنها از جنبه ارتباطی بلکه از نظر اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند تأثیر مستقیم بر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد. رشد شتابان فناوری اطلاعات در گرو اجرای چنین پروژه‌هایی است و بدون شک آثار آن در سطح ملی نمایان خواهد شد.»

وی افزود:«این پروژه یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی است و ارزش اعتباری آن حدود پنج میلیارد دلار برآورد می‌شود. تأمین این اعتبار از منابع داخلی و با مدیریت مالی درون‌سازمانی شرکت مخابرات ایران انجام شده است که خود یک دستاورد مهم محسوب می‌شود.»

هم‌افزایی در دو سطح همکاری

مهندس جعفرپور درباره شیوه همکاری مخابرات ایران و همراه اول توضیح داد:«همکاری میان این دو شرکت در دو حوزه دنبال می‌شود:

سهامداری مشترک؛ که خوشبختانه با هماهنگی کامل ارکان دو شرکت به بهترین وجه ممکن در حال پیشروی است و به زودی آثار آن در صنعت ارتباطات کشور به‌طور ملموس دیده خواهد شد.

رابطه پیمانکاری و کارفرمایی؛ که در این بخش حساسیت بسیار بالایی بر کیفیت خدمات داریم. به اعتقاد ما، اگر قرار است سرویسی به مشتریان ارائه شود، باید در بالاترین سطح کیفیت باشد. حتی با وجود سهامداری ۹۰ درصدی همراه اول در مخابرات، هیچ کوتاهی یا چشم‌پوشی در کیفیت خدمات قابل قبول نخواهد بود.»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در همین زمینه تصریح کرد، «به همین دلیل کنترل پروژه در تمامی مراحل با دقت اعمال می‌شود و از همه همکاران خواسته‌ایم نسبت به تحقق اهداف قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها پاسخگو باشند. این نظارت دقیق، ضامن ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به مشتریان خواهد بود.»

هدف نهایی: رضایت مشتریان و توسعه ملی

مهندس جعفرپور در ادامه با اشاره به سیاست‌های جدید دو شرکت گفت:

«هدف اصلی ما نمایش و تحقق هم‌افزایی میان همراه اول و مخابرات ایران است. این هم‌افزایی نه‌تنها تعهدات مشترک را محقق می‌سازد بلکه موجب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان می‌شود. خوشبختانه هر دو شرکت به‌عنوان دو بازیگر کلیدی صنعت ارتباطات، تصمیمات راهبردی خود را همسو کرده‌اند و این همگرایی قطعاً دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه خواهد داشت.»

