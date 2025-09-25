خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز

میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
کد خبر : 1691211
لینک کوتاه کپی شد.

مصرف بنزین کشور در هفته پایانی شهریور (۲۵ تا ۳۱ شهریور) همزمان با افزایش سفرها در پایان تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید با ثبت بیش از ۹۷۸ میلیون لیتر به میانگین حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسید.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، مجموع مصرف بنزین در هفت روز پایانی شهریور ۱۴۰۴ (۲۵ تا ۳۱ شهریور) همزمان با افزایش سفرها در پایان تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۷۸ میلیون لیتر بوده است که نشان از تقاضای بالای سوخت در روزهای پایانی تعطیلات تابستان دارد. 

میانگین مصرف روزانه بنزین در این هفت روز حدود ۱۴۰ میلیون لیتر با دامنه نوسان بیش از ۱۱ میلیون لیتر بوده است، به‌گونه‌ای که بیشترین مصرف بنزین هفته در روز ۳۱ شهریور با رقم بیش از ۱۴۵ میلیون لیتر و کم‌ترین مصرف هفته در روز ۳۰ شهریور با رقم ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده است.

استمرار روند افزایشی مصرف بنزین در پایان تابستان، بار دیگر  اهمیت مدیریت تقاضا، بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و فرهنگ‌سازی عمومی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت را برجسته می‌کند چراکه ادامه روند افزایشی مصرف بنزین در سال‌های آینده می‌تواند پیامدهای اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد.

بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته است و بر اساس پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر می‌رسد. 

سرانه مصرف بنزین در ایران هم‌اکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است و اگر روند کنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی