دلیل التهاب در بازار برنج ایرانی/ واردات برنج پاکستانی متوقف شد

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نوسانات قیمت برنج، گفت: بازار برنج ایرانی دوباره ملتهب شده است. این در حالی است که ما در فصل برداشت برنج یعنی تیر و مردادماه شاهد کاهش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت بودیم.

واردات برنج پاکستانی متوقف شد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی در شهریورماه، گفت: از یک طرف، اخبار سیاسی در مورد بحث مذاکرات و فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب افزایش خرید برنج ایرانی شده و از طرف دیگر، شرکت‌های بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و یکسری سودجو و سرمایه‌گذار که مرتبط با این کسب‌وکار نبوده‌اند اقدام به خرید برنج کرده‌اند. همچنین، کشاورزان که سال گذشته برنج خود را با سود کم فروخته و بعد دیدند که همان برنج با قیمت گزاف به دست مصرف‌کننده رسیده، امسال برنج خود را به صورت بسیار محدود و قطره‌چکانی به بازار عرضه کردند که همین عامل باعث شده تقاضای برنج ایرانی نسبت به عرضه بسیار بیشتر باشد.

کنگری افزود: تقاضای زیاد برنج ایرانی باعث نوسانات قیمتی شده است. افزون بر این دلایل، برنج پاکستانی نیز که بخشی از نیاز بازار به برنج را تامین می‌کرد و بسیاری از رستوران‌ها و تالارها برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط و مصرف می‌کردند، دیگر وارد نمی‌شود. بنابراین این مساله مزید بر علت شده و علاوه بر برنج ایرانی، برنج پاکستانی نیز گران شده است.

قیمت برنج پاکستانی ۳ برابر شد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به جزئیات افزایش قیمت برنج پاکستانی، گفت: برنج پاکستانی باید با قیمت مصوب یعنی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد؛ ولی قیمت آن به دلیل کمیاب شدن، در بنکداری‌ها به کیلویی ۱۳۰ هزار تومان و در خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

کنگری ادامه داد: زمانی که تقاضا زیاد است و عرضه کم، حتی قیمت‎‌های فعلی ثبات ندارد و این عامل موجب افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار شده است. زمانی ثبات قیمت داریم که کالا در بازار زیاد باشد.

کالاهای اساسی با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به ۳ چالش اصلی در بازار برنج، گفت: اگر این ۳ چالش برطرف شود، شاهد کاهش قیمت برنج و ثبات آن در بازار خواهیم بود.

کنگری، راهکار نخست را حذف ارز ترجیحی یا ۲۸۵۰۰ تومانی دانست و گفت: هرچند واردات کالاهای اساسی با این ارز انجام می‌شود، ولی هیچ کالایی به نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد زیرا این کالاها وارد سامانه‌هایی می‌شود که باید عرضه شود، آنگاه سندسازی شده و به نرخ روز به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. پیشنهاد ما این است که ارز ترجیحی تبدیل به ارز توافقی یا ارز آزاد شود و مابه‌التفاوت آن به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد.

گران‌فروشی برنج پاکستانی به شیوه پشت فاکتوری

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به گران‌فروشی کالاهای اساسی به بنکداری‌ها اشاره کرد و گفت: ازآنجا که واردکنندگان باید به وزارت جهاد کشاورزی فاکتورهای خود را ارائه کنند و اکسل به نرخ مصوب بدهند، قیمت برنج را به اصطلاح «پشت فاکتوری» می‌گیرند؛ یعنی برنج را برای بنکدار به قیمت مصوب فاکتور می‌کنند و قبل از اینکه، آن را در اختیار خریدار بگذارند پشت فاکتور به نام شخص دیگر مابه‌التفاوت قیمت را می‌گیرند.

کنگری این موضوع را در مورد برنج پاکستانی اینگونه توضیح داد: هر کیلو برنج پاکستانی برای خریدار ۵۹ هزار تومان فاکتور می‌شود؛ ولی پیش از اینکه این کالا در اختیار خریدار قرار بگیرد، کیلویی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به آن اضافه و در پشت فاکتور لحاظ می‌کنند. بنابراین هر کیلو برنج پاکستانی به بیش از ۸۰ هزار تومان می‌رسد و چون این برنج در بازار کم است، به قیمت‌هایی تا ۱۳۰ هزار تومان هم به بنکداری‌ها عرضه می‌شود.

راهکار تنظیم بازار کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی است

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه در شیوه فروش پشت فاکتوری هم بنکدار ضرر می‌کند و هم مصرف‌کننده، گفت: بنکدار فاکتوری برای دفاع از خودش ندارد زیرا از روی اجبار این کالا را خریده و اگر فاکتور به قیمت مصوب ۵۲ هزار تومان را به نهادهای نظارتی نشان دهد آن زمان گران‌فروش محسوب می‌شود و اگر پشت فاکتور را نشان دهد، نهاد نظارتی آن را ملاک عمل قرار نمی‌دهد و مدعی است که نباید به این قیمت برنج خریداری کرد، در صورتی که اگر بنکدار برنج نخرد، چگونه به شغل خود ادامه دهد و از پس هزینه‌هایش برآید؟

کنگری ادامه داد: سود این گران‌فروشی را تنها کسانی می‌برند که سندسازی می‌کنند. وی با اشاره به سیاست اشتباه ارز ترجیحی، گفت: عرضه و تقاضا باید بازار را تنظیم کند و هر تاجر کالا را به اندازه ظرفیت بخرد و به صورت رقابتی عرضه کند. در چنین شرایطی، کالاهای اساسی با حداقل سود به دست مردم می‌رسد؛ ولی متاسفانه با سیاست ارز ترجیحی و محدودیت و ممنوعیت واردات، بازار دچار نوسانات قیمتی می‌شود.

انحصار شرکت‌هایی خاص در واردات برنج

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، چالش دوم را ممنوعیت و محدودیت واردات کالا دانست و گفت: واردات برخی کالاها را ممنوع و برخی را محدود می‌کنند. به طور مثال، برای هر تاجری به اندازه ظرفیت وارداتش، ارز تخصیص نمی‌دهند. بنابراین برخی‌ افراد، شرکت‌های بیشتری به ثبت می‌رسانند و برای هر شرکت، ارز ترجیحی دریافت می‌کنند که نوعی رانت است.

کنگری پیشنهاد داد که ممنوعیت و محدودیت واردات برطرف شود و واردکنندگان با ارز آزاد اقدام به واردات کنند.

به گفته وی، چالش سوم، بحث انحصار در واردات کالاهای اساسی است. به این معنی که یکسری شرکت‌های خاص مجوز واردات دارند که رقابتی در عرضه کالا ندارند و حتی با همدستی هم کالا را با قیمت دلخواه و بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند.

ارزان‌ترین برنج ایرانی، کیلویی ۱۹۰ هزار تومان!

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به سوالی در مورد قیمت برنج ایرانی در سه ماهه تابستان، گفت: قیمت هر کیلو برنج هاشمی در فصل برداشت یعنی تیرماه به ۱۹۰ هزار تومان رسید، اما در حال حاضر متاسفانه به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان در بنکداری‌ها رسیده که با احتساب ۱۵ درصد سود بنکداری، هر کیلو ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

کنگری در مورد قیمت سایر ارقام برنج ایرانی نیز گفت: قیمت برنج پرمحصول ایرانی که ارزان‌ترین نوع برنج ایرانی است به کیلویی ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.

