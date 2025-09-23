به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، نماینده مردم گنبدکاووس و بخش داشلی‌برون و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه این بانک در رشد اقتصاد ملی و بخش کشاورزی گفت: بانک کشاورزی به عنوان بزرگ ‌ترین بانک دولتی فعال در عرصه تأمین امنیت غذایی کشور، نقشی کلیدی و حیاتی در حمایت از کشاورزانی ایفا کرده که امنیت غذایی مردم عزیزمان را تضمین می‌کنند؛ لذا ما به‌عنوان نمایندگان مردم، موظفیم این نقش را تقویت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه موضوع افزایش سرمایه بانک کشاورزی به عنوان یک اولویت در مجلس پیگیری می‌شود، افزود: عدد تقریبی افزایش سرمایه مشخص شده و کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس به صورت تخصصی پای کار هستند؛ نمایندگان مجلس در این زمینه کاملاً همراه بانک کشاورزی خواهند بود تا این تصمیم مهم به نتیجه برسد.

آق‌ارکاکلی همچنین به ضرورت تعیین تکلیف مطالبات بانک کشاورزی از دولت اشاره کرد و گفت: رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک از دولت، عددی چشمگیر است و ما به عنوان نمایندگان مردم، خصوصاً در حوزه کشاورزی، خود را موظف می‌دانیم برای وصول آن همکاری کنیم. این پشتیبانی مجلس، به ویژه در شرایط حساس کنونی، یک ضرورت است.

وی با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی در پرداخت ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان در شرایط دشوار اقتصادی و استمرار خدمت رسانی بانک در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصریح کرد: این اقدامات بزرگ، بیانگر نگاه حمایتی دولت و مدیریت بانک است.

نماینده گنبد کاووی تصریح کرد: از سوی دیگر کشاورزان با مسائل و مشکلاتی در ارتباط با قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و فشارهای معیشتی مواجه هستند و مجلس شورای اسلامی در کنار دولت و بانک کشاورزی، نقش پررنگی در حل این مشکلات ایفا خواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان در پایان با اشاره به برنامه‌های بودجه سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: امید داریم دولت در لایحه بودجه سال آینده، موضوع تقویت بانک کشاورزی را جدی ببیند؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، مجلس به‌طور قاطع پای کار است تا این بانک به‌عنوان پشتوانه اصلی بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، مورد حمایت کامل قرارگیرد.