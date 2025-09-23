جلوگیری از ورود گوشت منجمد آلوده به بازار
مدیرکل دامپزشکی استان گیلان خبر ورود گوشت منجمد آلوده به بازار کشور را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هادی بابایی اظهار داشت: پنجم شهریورماه امسال با هوشیاری کارشناسان دامپزشکی استان، از ترخیص و ورود شش محموله گوشت منجمد وارداتی به وزن تقریبی ۱۰۰ تن که تلاش شده بود وارد بازار مصرف کشور شود، جلوگیری شد.
وی افزود: علت ترخیص نشدن این محمولهها مواردی از جمله وجود برچسبهای غیرمجاز و تأییدنشده توسط سازمان دامپزشکی، تولید محصولات برای سایر کشورها، سپری شدن یا نزدیک شدن به تاریخ انقضا، مغایرت برچسب با محتویات بستهبندی، دستکاری در برچسبها و همچنین شرایط نامناسب نگهداری بوده است.
مدیرکل دامپزشکی گیلان با تأکید بر نظارت دقیق بهداشتی بر تمامی محمولههای وارداتی تصریح کرد: تمامی گوشتهای وارداتی به کشور تحت نظر ناظرین بهداشتی و شرعی مقیم در محل کشتارگاههای کشورهای صادرکننده تولید و بستهبندی میشود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی جلوگیری از ترخیص این محمولهها، نبود گواهیهای رسمی ناظر بهداشتی دامپزشکی در زمان بارگیری بود.
بابایی با رد قاطع شایعه ورود گوشت تاریخ مصرف گذشته به کشور، گفت: این محمولهها هرگز وارد چرخه توزیع و مصرف نشدهاند و مردم میتوانند با اطمینان کامل نسبت به سلامت فرآوردههای دامی موجود در بازار اقدام به خرید کنند.
گفتنی است؛ روز دوشنبه فیلمی در شبکههای اجتماعی با عنوان «گوشت وارداتی که از عراق مرجوع شد، وارد رشت شد» منتشر شد که در آن به نقل از مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفته شده بود ۱۰۰ هزار کیلو گوشت از مغولستان به عراق صادر شد ولی عراقیها به دلیل عدم کیفیت و ناسالم بودن، آن را نپذیرفتند و محموله آمد و در رشت توقف کرد و با گوشت ایران قاطی شد.