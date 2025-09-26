حسن حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت اصلاح و بازسازی فرسودگی شبکه آب در محدوده منطقه ۴ آبفای تهران اظهار داشت: اصلاح و بازسازی فرسودگی شبکه یکی از مباحثی است که همیشه یکی از اولویت‌های ما بوده و با سرعت زیادی در حال انجام است.

وی افزود: سال گذشته ۲۵ کیلومتر و امسال هم همین میزان خط لوله فرسوده در دستور کار اصلاح و تعویض قرار دارد اما کار کردن در منطقه مرکزی تهران سختی زیادی دارد زیرا ترافیک سنگین و معابر باریک و قدیمی هستند و ما طی روز مدت زمان زیادی برای اجرای پروژه نداریم بنابراین کار به کندی پیش می‌رود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران گفت: ما اکنون ۴ پروژه فعال در محدوده منطقه ۴ آبفا داریم اما علیرغم برخی محدودیت‌ها و همچنین محدودیت منابع مالی با شتاب خوبی جلو می‌رود.

وی بیان کرد: چون این منطقه در مرکز ، بازار و بافت سنتی و قدیمی واقع شده اجرای نوسازی تاحدی سخت‌تر از سایر نقاط تهران است اما اجرای سالانه ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر پروژه روند قابل قبولی است و بیش از این در این منطقه امکان ندارد.

حقیقی تاکید کرد: با توجه به پرتراکم بودن و ترافیک بالا هر یک کیلومتر اجرای پروژه ترمیم و تغییر خط لوله در این منطقه ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد و با توجه به اینکه فقط از ۱۲ شب تا ۴ صبح امکان اجرای پروژه داریم کار سخت است ضمن اینکه تاسیسات آب، فاضلاب برق و گاز در هم تنیده و قطر آسفالت نیز بالا است و در برخی موارد باید دستی حفاری شود بنابراین پیشروی به زحمت شاید شبی ۴۰ متر باشد و این امر دست و پا گیر است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه تعیین شده در عرض ۳ تا ۴ سال آینده نوسازی خطوط لوله نقاط جدی به اتمام می‌رسد و زمانی که شبکه بازسازی می‌شود تا ۳۰ تا ۴۰ سال نیازی به بازسازی ندارد، زیرا جنس لوله‌ها چدن‌داکتیل است و بالای ۵۰ سال هم نیاز به تعویض ندارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران گفت: در طی سال‌های گذشته بسیاری از معابر محدوده منطقه ۴ آبفای تهران بازسازی شده و نشتی آب به شدت کاهش یافته است.

