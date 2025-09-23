احسان عسکری، مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به روند تعیین تکلیف کالاهای اساسی به ویژه روغن در سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: سرعت تعیین تکلیف روغن و به طور کلی انواع کالاهای اساسی در سازمان اموال تملیکی بسیار بالاست به طوریکه امروز کالای روغن خوراکی در انبارهای اموال تملیکی وجود ندارد چراکه در مزایده هر ماه به فروش می‌رود.

وی با بیان اینکه کالاهای اساسی معمولا به دلیل مشکلات ارزش گذاری، ثبت سفارش، مغایرت با حجم ثبت شده به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده می‌شوند، ادامه داد: سازمان اموال تملیکی تمام کالاهای اساسی را که به هر دلیل یا قاچاق یا متروکه ضبط و جمع آوری می‌شود را به سرعت تعیین تکلیف می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: معمولا کالاهای اساسی در سازمان اموال تملیکی حجم بالایی ندارند چراکه دولت سعی کرده که کالای اساسی در گمرک و فرایندهای بعدی آن نماند و هرچه که در گمرک و پس از آن وارد سازمان اموال تملیکی می‌شود مربوط به قانون ترخیص ۹۰ درصد- ۱۰ درصد است.

عسکری افزود: کالاهای اساسی همواره در اولویت فروش هستند و دادستان هم پرونده‌های کالاهای اساسی را در اولویت صدور رای می‌گذارد و درسازمان اموال تملیکی هم این کالاها کمتر از یک ماه به فروش می‌رسند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۵ همت کالا تعیین تکلیف شد و بخشی از آن را به چرخه مصرف بازگرداندیم، گفت: در ۵ ماه اول امسال هم حدود ۱.۵ همت کالا تعیین تکلیف شده است.

همچنین حسین اصغری، مدیرکل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران در گفت‌‍وگو با ایلنا درباره تعیین تکلیف دارو و مواد غذایی در سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: معمولا بخش عمده‌ای از دارو و مواد غذایی منهدم می‌شوند چراکه مشخص نیست از کجا و در چه فرایندی وارد کشور شده و نمی‌دانیم مرجع اصلی واردات این کالاها چه کسی و چه شرکتی بوده؛ بنابراین معمولا سازمان غذا و دارو دستور انهدام را می‌دهد.

وی تاکید کرد: معمولا دارو به طور رسمی وارد کشور نمی‌شود در حالی که اساسا دارو باید در یک دمای خاصی حمل و جابه جا شود و معمولا واردات داروی قاچاق چمدانی است و به همین دلیل در دسته انهدام قرار می‌گیرد.

مدیرکل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ادامه داد: پس از اینکه برای کالا (مواد غذایی) رای قطعی صادر می‌شود یا صدور فروش کالا می‌آید حتی با وجود تاریخ انقضا، آن کالا برای انجام آزمایش‌های مورد نیاز ارسال می‌شود اگر آزمایش‌ها منطبق نباشند، بلافاصله کالا منهدم خواهد شد و معمولا عمده مواد غذایی انهدام می‌شود.

