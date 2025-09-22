مرتضی خودسیانی، مدیر کل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تسهیل تجارت میان ایران و عراق، گفت: برای تسهیل تجارت با عراق، در مدت اخیر اقدامات مختلفی صورت گرفته است. نخستین اقدام، اجرایی کردن دوباره موافقتنامه‌ای بود که در دولت یازدهم امضا شده بود؛ اما طرف عراق آن را مسکوت گذاشت.

اجرای دوباره یک موافقتنامه بر زمین مانده!

مدیر کل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران با اشاره به مذاکره با رئیس گمرک عراق برای اجرای دوباره این موافقتنامه، گفت: طبق این موافقتنامه، کمک متقابل اداری در مسائل گمرکی بین ایران و عراق دوباره ساری و جاری شد.

خودسیانی افزود: در نشست اخیری که با هیات عالی رتبه عراقی داشتیم، آنها نیز پذیرفتند که این موافقتنامه را در مجلس سریعا تصویب کنند تا فرایند اجرای آن زودتر انجام شود. اجرای این موافقتنامه عواید بسیار خوبی برای هر دو طرف ایرانی و عراقی دارد.

تردد خودروهای شخصی و باری میان ایران و عراق سرعت می‌گیرد

مدیر کل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران، دومین اقدام برای تسهیل تجارت میان دو کشور ایران و عراق را تفاهم‌نامه‌ای در مورد تسهیل تردد کامیون‌ها و خودروهای سواری میان مرزهای دو کشور دانست و گفت: طبق این تفاهم‌نامه قرار است تردد کامیون‌ها و خودروهای سواری بین دو کشور در قالب کارنه دو پاساژ (بدون انجام تشریفات گمرکی) انجام شود. با این رویه، تردد مرزی خودروهای شخصی و کامیون‌های حمل بار با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام می‌شود که البته طرف عراقی هم از این تفاهم‌نامه استقبال کرد.

خودسیانی، اقدام سوم را امضای تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با گذر مرزی برای ورود کامیون‌ها از مرز هر دو کشور به عمق خاک آنها دانست و گفت: طبق این تفاهم‌نامه، کامیون‌های ایرانی به راحتی از مرز مهران وارد عمق عراق می‌شود و کامیون‌های عراقی هم وارد ایران خواهند شد. مزیت این تفاهم‌نامه این است که دیگر لازم نیست بارهای کامیون ایرانی به کامیون عراقی جابه‌جا شود.

تردد خودروها برای جستجوی مفقودین جنگ تحمیلی راحت‌تر شد

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران به تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و عراق با موضوع تردد خودروهای ستاد کل نیروهای مسلح برای جستجوی مفقودین جنگ تحمیلی نیز اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه برای تسهیل تردد ستاد کل نیروهای مسلح برای جست‌وجوی مفقودین و ارسال تجهیزات با کمترین زمان ممکن امضا شد.

به گفته خودسیانی، این سه اقدام موجب تسهیل تجارت میان ایران و عراق خواهد شد. تسهیل تجارت درنهایت موجب کاهش هزینه‌ها، سرعت اقدام، تسهیل و امنیت گذر می شود.

توقف خودروها در مرز کوتاه‌تر شد

مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران در مورد تاثیر این تفاهم‌نامه‌ها بر آمار تجارت ایران و عراق، گفت: با اجرای این تفاهم‌نامه‌ها و تسهیل گذر و تشریفات گمرکی میان دو کشور، سرعت گذر بیشتر و ارزیابی‌ها، چابک‌تر می‌شود. همچنین از تکنیک‌های مشترک و تجهیزات کنترلی و غیر محسوس استفاده می‌شود و وقتی سرعت گذر بالا می‌رود، زمان معطلی را کاهش می‌دهد که موجب کاهش هزینه‌هاست.

خودسیانی خاطرنشان کرد: وقتی ارزیابی خودروهای باری و شخصی، سبک‌تر و توقف در مرز کوتاه‌تر می‌شود به معنی کاهش هزینه‌های تردد است که به سود و فایده هر دو طرف ایرانی و عراقی خواهد بود.

