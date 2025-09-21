به گزارش ایلنا، محمد علی دادور معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده نفتی در در پاسخ به این پرسش که آیا پالایشگاه‌ها در شرایط کم بارشی از آب غیر متعارف یعنی تصفیه شده و آب دریا استفاده می‌کنند، گفت: همه پالایشگاه‌ها پروژه دارند که از پساب تصفیه شده فاضلاب استفاده کنند.

وی در مورد استفاده پالایشگاه نفت تهران، گفت: پالایشگاه تهران در حال حاضر بزرگترین تصفیه‌خانه پساب در کشور و بلکه در خاورمیانه را احداث کرده تا آب مورد نیاز تاسیسات خود را از پساب تصفیه شده فاضلاب تهران تامین کنند.

همچنین پالایشگاه اصفهان هم تصفیه‌خانه احداث می‌کند، پالایشگاه اراک در حال احداث تصفیه‌خانه است و همه پالایشگاه‌ها جز آنهایی که در کنار دریا قرار دارند، تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده از پساب تصفیه شده احداث می‌کنند.

وی گفت: پالایشگاه کرمانشاه هم در حال احداث تصفیه خانه است و پالایشگاه تبریز به همراه پتروشیمی تبریز به صورت مشترک تصفیه خانه فاضلاب احداث می‌کند.

به گفته دادور در حال حاضر پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه تهران بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت کرده و به احتمال زیاد تا آخر سال یا آذر ماه به صورت کامل راه‌اندازی می‌شود. با راه‌اندازی آن شهرک انرژی در مجاورت پالایشگاه نیز از پساب تصفیه شده استفاده می‌کند.

به گفته معاون شرکت پالایش و پخش در مورد احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط پالایشگاها نیز گفت: همه شرکت‌ها به سمت برق خورشیدی می‌روند، همه مناقصه گذاشتند و میزان پیشرفت پروژه‌های هر پالایشگاه با دیگری تفاوت دارد.

پالایشگاه تهران چند خاستگاه برای احداث پنل خورشیدی و نیروگاه خورشیدی اختصاص داده، در اصفهان و تهران هم مناقصه برگزار شده است.

به گفته وی، مسئله اصلی تامین نقدینگی است، برخی از این پالایشگاه‌ها از دولت مطالبه دارند و مطالبات به گونه‌ای است که از طریق وام از صندوق توسعه ملی یا سرمایه گذاری تلاش می‌کنند که نیروگاه خورشیدی احداث کنند.

دادور همچنین در مورد استفاده پالایشگاه از پساب تصفیه شده، گفت: با راه‌اندازی تصفیه‌خانه اصفهان و تهران ۱۰۰ درصد آب صنعتی مورد نیاز از پساب تصفیه شده تامین خواهد شد.

پالایشگاه اراک قبلاً از آب سد کمال صالح استفاده می‌کرد، با وجود این که پالایشگاه اراک از سرمایه‌گذاران و شرکای سد کمال صالح است، اما سهمیه آب این پالایشگاه قطع شد و از در حال حاضر از آب چاه استفاده می‌کند.

وی در مورد این که آب زیر زمینی هم افت کرده است،‌گفت: در اراک مشکل آب‌های زیرزمینی نیست و در عمق ۵۰ تا ۶۰ متری به آب می‌رسند، اما پروژه فاضلاب پالایشگاه اراک ظرف یکی دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و در آن صورت چاه‌های احداث شده پلمپ خواهد شد.

با وجود اینکه پالایشگاه اراک در سد کمال صالح سرمایه گذاری کرده و شریک است ولی الان از آب از آب سد استفاده نمی‌کند و به روش‌های مختلف از جمله پساب تصفیه شده تامین آب می‌کند.

دادور همچنین در مورد پالایشگاه اصفهان گفت: این پالایشگاه برای تاسیسات خود از آب تصفیه شده دریا استفاده می‌کند که البته آب دریا ارزان نیست و هزینه انتقال آن خیلی زیاد است و مجبوریم به خاطر تنش آبی این کار را انجام دهیم.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش در مورد در مورد اینکه آیا پالایشگاه‌ها هم مانند پتروشیمی‌ها الزام دارند که در کنار دریا احداث شده یا از آب دریا استفاده کنند، گفت: وقتی که آب قطع می‌شود، این الزام خود به خود ایجاد می‌شود، اگر هم قانونی در این زمینه الزام آور نباشد، ما خود به خود متوجه می‌شویم که منابع آب کم است و مجبوریم از آب دریا استفاده کنیم.

در حال حاضر آب در تهران وضعیت بسیار خطرناکی دارد و برای پالایشگاه تهران باید حتماً استفاده از آب تصفیه شده پساب استفاده کنیم.

دادور در مورد اینکه در حال حاضر چند درصد از آب پالایشگاه از پساب تصفیه شده تامین می‌شود، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد از آب غیر متعارف یا همان پساب است.

انتهای پیام/