به استناد اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کار بانک‌های دولتی و نیمه دولتی از روز سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ به روال عادی باز می‌گردد.

بر این اساس، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در این ایام از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ است.

همچنین در روز‌های پنجشنبه، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در شعب از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود.

ساعات کاری واحد‌های ستادی بانک‌های عضو این شورا در تهران نیز همچون سنوات گذشته، در روز‌های شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و در روز‌های چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ است.