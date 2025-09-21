رئیس انجمن شهربازی داران ایران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
صادرات دستگاههای شهربازی تولید داخل/ نیروهایمان را در شرایط رکودی حفظ کردهایم
تفریح به عنوان یک نیاز اساسی به فراموشی سپرده شده است
رئیس انجمن شهربازی داران ایران به بررسی وضعیت کنونی صنعت شهربازی در ایران، مشکلات پیشرو فعالان این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقاء و توسعه این صنعت پرداخت.
رضا مردانی، رئیس انجمن شهربازی داران ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن قدردانی از فرصت ایجاد شده برای بیان دغدغههای همکاران، به وضعیت فرهنگی و اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار کرد: متأسفانه تفریح و سرگرمی در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که در اولویت زندگی روزمره مردم قرار دارد و در پایینترین اولویتها قرار گرفته است. این در حالی است که نشاط اجتماعی و شادابی روانی یکی از نیازهای اساسی جامعه است که باید در سبد زندگی مردم جایگاه ویژهای داشته باشد.
مردانی تأکید کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از وضعیت موجود، تفریح به عنوان نیاز اساسی به فراموشی سپرده شده و در سبد مصرف روزانه خانوادهها جایی ندارد. ایجاد محیطهای تفریحی سالم و استاندارد برای کودکان و خانوادهها، نقشی مهم در افزایش سلامت روانی و اجتماعی جامعه ایفاء میکند و باید به آن توجه بیشتری شود.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی سال جاری اشاره کرد و گفت: شرایط جوی در فصل بهار، تعطیلیهای مکرر و تأثیرات جنگ، صنعت شهربازی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و کسبوکارها را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. فصلهای پررونق سال که معمولاً فرصتهای شغلی و درآمدزایی بهتری را فراهم میکردند، به دلیل شرایط خاص امسال، با رکود مواجه شدهاند. این مسئله باعث شده بسیاری از نیروهای شاغل در این بخش به طور موقت بیکار شوند و نگرانیهایی درباره آینده شغلی آنان ایجاد شود.
اشتغال زایی گسترده در مجموعههای شهربازی کشور
رئیس انجمن شهربازی داران ایران، اشتغالزایی در این صنعت را یکی از مزیتهای مهم آن دانست و اظهار کرد: هر شهربازی به طور متوسط برای ۳۰ تا ۴۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد میکند.
وی همچنین اعلام کرد: مجموعههای تحت مدیریت او در شهرهای مختلفی از جمله تهران و شاهینشهر اصفهان، حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی به طور مستقیم مشغول به کار دارند که این آمار نشاندهنده اهمیت اقتصادی و اجتماعی صنعت شهربازی است.
مردانی به همکاریهای موثر شهرداریها با فعالان این صنعت اشاره کرد و افزود: افزایش همکاریها و عقد قراردادهای بلندمدت با شهرداریها، زمینه مناسبی را برای سرمایهگذاریهای پایدار فراهم کرده است. این همکاریها نقش مهمی در بهبود وضعیت استانداردسازی، ایمنی و کیفیت خدمات تفریحی داشته است، اما همچنان نیاز به اقدامات جدیتر و نظارت مستمر وجود دارد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
رکود فصلی و ضرورت برنامهریزی برای پایداری صنعت
وی به تشریح برنامهها و چشماندازهای شش ماهه دوم سال پرداخت و ادامه داد: با شروع فصل پاییز و تعطیلیهای متعدد در این بازه زمانی، صنعت شهربازی به طور معمول با کاهش فعالیت و فروش مواجه میشود. بسیاری از نیروهای شاغل که به صورت نیمهوقت یا دو شغله فعالیت دارند، به دلیل تعطیلیهای طولانی، همکاری خود را موقتا با شهربازیها قطع میکنند و به سراغ مشاغل دیگر میروند. در دوره تعطیلی شش ماهه دوم، همچنان بیمه کارکنان حفظ میشود که این مسئله باعث حفظ امنیت شغلی و رفاه آنان میشود.
رئیس انجمن شهربازی داران ایران تصریح کرد: با وجود این شرایط در برخی مجموعهها نیروی ثابت و حداقلی برای انجام امور ضروری نگه داشته شود، اما به طور کلی بازه شش ماهه دوم سال با رکود قابل توجهی روبرو است که نیازمند حمایت و برنامهریزیهای ویژه از سوی نهادهای مسئول برای حفظ پویایی این صنعت است. همچنین برنامههای بازسازی، تعمیرات و نوسازی دستگاهها در این دوره انجام میشود تا در شروع فصل جدید، امکانات به روز و جذابتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی در خصوص استانداردسازی تاکید کرد: انجمن شهربازی داران ایران با سازمان ملی استاندارد همکاری نزدیکی دارد و سعی میکند نظارتهای لازم را برای رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت فراهم کند. با این حال، مشکلاتی مانند عدم انگیزه کافی در برخی بخشها و هزینههای بالای بازرسیها، موجب شده تا نوآوری و بهروزرسانی تجهیزات با کندی مواجه شود. از این رو، مردانی پیشنهاد داد که بخشی از مسئولیت بازرسی و نظارت به اتحادیه جدید واگذار شود تا با ایجاد انگیزه و حمایتهای مالی، توسعه و نوآوری در این صنعت تقویت گردد.
روند تبدیل انجمن به اتحادیه و موانع اداری موجود
مردانی به روند تبدیل انجمن شهربازی داران به اتحادیه اشاره کرد و اظهار کرد: با تلاشهای فراوان و همکاری نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، این فرایند در مراحل پایانی قرار دارد و انتظار میرود در آینده نزدیک به نتیجه برسد. روند اداری این فرآیند به دلیل پیچیدگیها و بروکراسیهای طولانی و تأخیر در دریافت پاسخ و امضای نامههای ضروری از سوی برخی مسئولان با تأخیرهایی مواجه شده است. این موانع اداری، اجرای سریع طرح را با چالش روبرو کرده اما با پیگیریهای مستمر این موضوع اکنون در مرحله نهایی قرار گرفته و به زودی مجمع مربوطه برگزار خواهد شد.
رئیس انجمن شهربازی داران ایران در خصوص فرصتهای تبدیل انجمن به اتحادیه گفت: اتحادیه شدن انجمن، فرصتهای جدیدی را برای اعضاء فراهم خواهد کرد؛ از جمله امکان تشکیل تعاونیهای تخصصی، بهرهمندی از تسهیلات بانکی کمبهره برای نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح فنی و ایمنی در صنعت شهربازی، اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در صورت حضور در هیئت مدیره، تشکیل و فعالسازی کارگروه فنی است. توجه ویژه به مسائل حقوقی و فنی، به خصوص در زمینه استانداردسازی و بازرسی تجهیزات، از ضرورتهای اساسی این صنعت به شمار میرود. شرکتهای بازرسی فعلی گاهی به همکاران این حوزه اجحاف میکنند و نیاز است با همکاری اتحادیه، فرآیند بازرسی بهبود یافته و به شکل منصفانهتری انجام شود تا انگیزه برای نوآوری و بهروزرسانی تجهیزات در میان سرمایهگذاران افزایش یابد.
تولید داخلی دستگاههای شهربازی و صادرات به بازارهای خارجی
رئیس انجمن شهربازی داران ایران به تولید دستگاههای شهربازی اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از دستگاهها دارای طراحیهای ایرانی بوده و حتی به برخی کشورها صادر میشوند. با این حال با کمبود تنوع و نوآوری در تجهیزات مواجه هستیم که این مسئله نیازمند حمایت و انگیزهبخشی بیشتر است تا تولیدکنندگان بتوانند دستگاههای جدید و متنوعی را وارد بازار کنند و صنعت را در مسیر توسعه قرار دهند.
مردانی در پایان با درخواست از مسئولان وزارت صمت خواستار تسریع در روند صدور مجوزهای لازم و تشکیل اتحادیه شد و افزود: این اقدام میتواند انگیزهبخش سرمایهگذاران و فعالان این صنعت باشد و شرایط را برای رشد و توسعه پایدار آن فراهم کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاهها و مسئولان، صنعت شهربازی به جایگاه واقعی خود در کشور برسد و بتواند نقش مهم خود را در ایجاد شادی و نشاط اجتماعی ایفا کند.