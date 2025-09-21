خبرگزاری کار ایران
مهلت تسویه دیون ارزی صادرات ۹۷ تا ۱۴۰۰ تمدید نمی‌شود

مهلت تسویه دیون ارزی صادرات ۹۷ تا ۱۴۰۰ تمدید نمی‌شود
آخرین مهلت صادرکنندگان برای تسویه دیون ارزی حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی ۳۱ شهریور خواهد بود.

به گزارش ایلنا، طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران، آخرین مهلت صادرکنندگان برای تسویه دیون ارزی حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی ۳۱ شهریور است.

در این بخشنامه تاکید شده بود که باعنایت به نامه شماره ۱۱۹۳۲۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ بانک مرکزی ایران در خصوص اجرایی نمودن مصالحه ریالی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ – ۱۳۹۸ به مدت ۶ ماه، به اطلاع صادرکنندگان می‌رساند این مهلت برای صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفانشده حاصل از صادرات سالهای مذکور تا پایان روز ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خواهد بود و به هیچ عنوان تمدید نمی‌گردد.

