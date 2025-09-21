پروژههای آبرسانی به هیچ عنوان متوقف نمیشوند
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سفر به استان آذربایجان شرقی گفت: دولت نگاه ویژهای به پروژههای رفع و مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور دارد و این پروژهها به هیچ عنوان متوقف نمیشوند.
به گزارش ایلنا از آبفای کشور، هاشم امینی که به دعوت نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی به این استان سفر کرده بود با اعلام این مطلب ادامه داد: از مهمترین دغدغههای وزارت نیرو در این استان، کمبود آب زرینهرود است که تأمین آب برخی شهرها و روستاهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده است که با اجرای پروژههای آبرسانی، این نگرانی برطرف میشود.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: پروژه خط انتقال آب سد قوشقیه (لیلان چای) به شهرهای ملکان، لیوان و روستاهای اطراف از اهمیت بالایی برخوردار است و با تکمیل آن، بخشی از مشکلات تامین آب منطقه برطرف میشود.
به گفته امینی تاکنون ۱۹۶ پروژه رفع تنش آبی در مناطق مختلف کشور اجرا شده و با رصد مستمر وضعیت منابع آبی کشور، برنامهریزی لازم برای ماههای آینده نیز به انجام رسیده است تا نگرانی بابت تامین آب شرب و بهداشت شهروندان وجود نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه در بودجه سال جاری، ردیف اعتباری به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رفع و تامین نیاز آبی روستاهای کشور در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تامین پایدار ۳۵۰ روستا در سطح کشور به انجام رسیده است و با احتساب این روستاها ۷۶۵۰ روستا از آغاز طرح جهاد آبرسانی از آب شرب و بهداشت پایدار برخوردار شدهاند.