به گزارش ایلنا از آبفای کشور، هاشم امینی که به دعوت نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی به این استان سفر کرده بود با اعلام این مطلب ادامه داد: از مهم‌ترین دغدغه‌های ‌وزارت نیرو در این استان، کمبود آب زرینه‌رود است که تأمین آب برخی شهرها و روستاهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده است که با اجرای پروژه‌های آبرسانی، این نگرانی برطرف می‌شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: پروژه خط انتقال آب سد قوش‌قیه (لیلان چای) به شهرهای ملکان، لیوان و روستاهای اطراف از اهمیت بالایی برخوردار است و با تکمیل آن، بخشی از مشکلات تامین آب منطقه برطرف می‌شود.

به گفته امینی تاکنون ۱۹۶ پروژه رفع تنش آبی در مناطق مختلف کشور اجرا شده و با رصد مستمر وضعیت منابع آبی کشور، برنامه‌ریزی لازم برای ماه‌های آینده نیز به انجام رسیده است تا نگرانی بابت تامین آب شرب و بهداشت شهروندان وجود نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که در بودجه سال جاری، ردیف اعتباری به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رفع و تامین نیاز آبی روستاهای کشور در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تامین پایدار ۳۵۰ روستا در سطح کشور به انجام رسیده است و با احتساب این روستاها ۷۶۵۰ روستا از آغاز طرح جهاد آبرسانی از آب شرب و بهداشت پایدار برخوردار شده‌اند.

